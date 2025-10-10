Dangerous Reel in metro rail bridge Video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోవాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా రకరకాల స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు వీరి ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. మొత్తంగా క్రూర జంతువులు,సముద్రాలు, జలపాతాలు,ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్లి డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. దీని వల్ల చాలా మంది ఇప్పటికే తమ ప్రాణాల్ని కోల్పోయారు.
🚨 For a few seconds of social media fame, people are now risking their lives. Dancing on active Railway Bridges with trains speeding right behind them.
One Slip, One gust of Wind… and it’s Over. 🤦♂️ pic.twitter.com/uyifgZBw6Q
— Gems (@gemsofbabus_) October 10, 2025
ఇప్పటికే రన్నింగ్ ట్రైన్ ముందు, పట్టాల మీద, స్పీడ్ గా వెళ్తున్న రైలులో నుంచి రీల్స్ అనేకం వైరల్గా మారాయి. కొంత మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. దీనిపై పోలీసులు తరచుగా వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. అయిన కూడా వీరు తమబుద్దిని మాత్రం మార్చుకొవడంలేదు.
ప్రస్తుతం ఇద్దరు యువతీ, యువకులు రన్నింగ్ మెట్రో స్టేషన్ లో బ్రిడ్జ్ మీద నిలబడి రీల్స్ చేస్తున్నారు. వీరి వెనకాల స్పీడ్ గా మెట్రో వస్తుంది. ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వీరు రీల్స్ చేస్తు రచ్చ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా తమ పైత్యంను వీడియో కూడా తీశారు. ఆతర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
Read more: Snakes Romance Video: ఫీలింగ్స్ మీకేనా.. మాకు ఉంటాయి.!. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు. . అరుదైన వీడియో..
ఇలాంటిపనులు చేసి సభ్య సమాజంకు ఏం మెస్సెజ్ ఇద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా.. పొరపాటున ఆ రైలు వేగంగా వచ్చి ఏదైన ప్రమాదం జరిగి ఉంటే.. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేవారో ఆలోచించారో అంటూ.. వారిపై సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook