  Reels on Metro Bridge Video: ఓర్నాయనో.. స్పీడ్‌‌గా వస్తున్న మెట్రో ట్రైన్ ముందు రీల్స్.. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Reels on Metro Bridge Video: ఓర్నాయనో.. స్పీడ్‌‌గా వస్తున్న మెట్రో ట్రైన్ ముందు రీల్స్.. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Reels at metro rail bridge: ఇద్దరు యువతీ,యువకులు వేగంగా వస్తున్న మెట్రో ముందు రీల్స్ చేస్తు తమపైత్యం చూపించారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని చెప్పిన వీరు తమ పనుల్ని మానుకోవట్లేదని మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 06:43 PM IST
  • మెట్రో బ్రిడ్జీ మీద రీల్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Dangerous Reel in metro rail bridge Video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోవాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా రకరకాల స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు వీరి ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. మొత్తంగా క్రూర జంతువులు,సముద్రాలు, జలపాతాలు,ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్లి డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. దీని వల్ల  చాలా మంది ఇప్పటికే తమ ప్రాణాల్ని కోల్పోయారు.

ఇప్పటికే రన్నింగ్ ట్రైన్ ముందు, పట్టాల మీద, స్పీడ్ గా వెళ్తున్న రైలులో నుంచి రీల్స్ అనేకం వైరల్గా మారాయి. కొంత మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. దీనిపై పోలీసులు తరచుగా వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. అయిన కూడా వీరు తమబుద్దిని మాత్రం మార్చుకొవడంలేదు.

ప్రస్తుతం ఇద్దరు యువతీ, యువకులు రన్నింగ్ మెట్రో స్టేషన్ లో బ్రిడ్జ్ మీద నిలబడి రీల్స్ చేస్తున్నారు. వీరి వెనకాల స్పీడ్ గా మెట్రో వస్తుంది. ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వీరు రీల్స్ చేస్తు రచ్చ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా తమ పైత్యంను వీడియో కూడా తీశారు. ఆతర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

Read more: Snakes Romance Video: ఫీలింగ్స్ మీకేనా.. మాకు ఉంటాయి.!. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు. . అరుదైన వీడియో..

ఇలాంటిపనులు చేసి సభ్య సమాజంకు ఏం మెస్సెజ్ ఇద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా.. పొరపాటున ఆ రైలు వేగంగా వచ్చి ఏదైన ప్రమాదం జరిగి ఉంటే.. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేవారో ఆలోచించారో అంటూ.. వారిపై సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Couple BridgeVideo Viralreels on metro bridgesocial mediaMetro rail bridge

