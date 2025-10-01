English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Reels Obsession: రోడ్డుపై బరితెగించిన ఆంటీ..లైకుల కోసం జడకి నిప్పు పెట్టుకున్న మహిళ

Dangerous Reels: సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం పెరుగుతున్న పిచ్చి ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. లైక్‌లు, వ్యూస్ కోసం యువత డేంజర్ స్టంట్స్‌కు కూడా వెనుకాడటం లేదు. తాజాగా ఒక మహిళ తన జుట్టుకు తానే నిప్పంటించుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 1, 2025, 06:43 PM IST

pr_atima613 అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్ పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోలో.. ఒక ఆంటీ రీల్ కోసం కెమెరా ముందు నిలబడి ఉంది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఆడియో ప్లే అవుతుండగా.. ఆమె తన జుట్టుకు నిప్పంటించుకుంటుంది. వెంటనే మంటలను ఆర్పేసి, ఆ తర్వాత డ్యాన్స్ చేస్తుంది. కేవలం లైక్‌లు, వ్యూస్ కోసం ఈ వీడియోలో అమ్మాయి ఇలా బరితెగించి ప్రమాదకరమైన పని చేసి ఉండవచ్చని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఈ వీడియో పట్ల నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. "సోషల్ మీడియా వ్యామోహంతో ప్రజలు తమ ప్రాణాల గురించి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు" అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు. "ఈ రీల్స్ పిచ్చి ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది" అని మరొకరు పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో సమాజంలో రీల్స్ సంస్కృతి ఎంత ప్రమాదకరంగా మారిందో తెలియజేస్తుంది. ఇటువంటి కంటెంట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో మిలియన్ల వ్యూస్ పొంది, రకరకాలుగా పాపులర్ అవుతున్నారు.

సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఈ వీడియోపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడుతున్నారు. "కేవలం ఒక రీల్ కోసం తన జుట్టును కాల్చుకుంది. ఇది పిచ్చి" అని ఒక యూజర్ వ్యాఖ్యానించగా, మరొకరు, "ఇలాంటి నిర్లక్ష్య ప్రవర్తనకు పాల్పడేవారిపై నిషేధం విధించాలి" అని డిమాండ్ చేశారు. "కొన్ని లైక్‌లు, వీక్షణల కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం అస్సలు సరైంది కాదు" అని మరికొంతమంది పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియా రీల్స్ పట్ల ప్రజల్లో పెరిగిపోతున్న అనారోగ్యకరమైన ధోరణిని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.

