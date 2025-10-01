Reels Obsession: రోడ్డుపై బరితెగించిన ఆంటీ..లైకుల కోసం జడకి నిప్పు పెట్టుకున్న మహిళ

Dangerous Reels: సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం పెరుగుతున్న పిచ్చి ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. లైక్లు, వ్యూస్ కోసం యువత డేంజర్ స్టంట్స్కు కూడా వెనుకాడటం లేదు. తాజాగా ఒక మహిళ తన జుట్టుకు తానే నిప్పంటించుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా షాక్కు గురికావడమే కాకుండా, ఇలాంటి పనికిమాలిన పనులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
pr_atima613 అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్ పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోలో.. ఒక ఆంటీ రీల్ కోసం కెమెరా ముందు నిలబడి ఉంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆడియో ప్లే అవుతుండగా.. ఆమె తన జుట్టుకు నిప్పంటించుకుంటుంది. వెంటనే మంటలను ఆర్పేసి, ఆ తర్వాత డ్యాన్స్ చేస్తుంది. కేవలం లైక్లు, వ్యూస్ కోసం ఈ వీడియోలో అమ్మాయి ఇలా బరితెగించి ప్రమాదకరమైన పని చేసి ఉండవచ్చని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియో పట్ల నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. "సోషల్ మీడియా వ్యామోహంతో ప్రజలు తమ ప్రాణాల గురించి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు" అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు. "ఈ రీల్స్ పిచ్చి ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది" అని మరొకరు పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో సమాజంలో రీల్స్ సంస్కృతి ఎంత ప్రమాదకరంగా మారిందో తెలియజేస్తుంది. ఇటువంటి కంటెంట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో మిలియన్ల వ్యూస్ పొంది, రకరకాలుగా పాపులర్ అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఈ వీడియోపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడుతున్నారు. "కేవలం ఒక రీల్ కోసం తన జుట్టును కాల్చుకుంది. ఇది పిచ్చి" అని ఒక యూజర్ వ్యాఖ్యానించగా, మరొకరు, "ఇలాంటి నిర్లక్ష్య ప్రవర్తనకు పాల్పడేవారిపై నిషేధం విధించాలి" అని డిమాండ్ చేశారు. "కొన్ని లైక్లు, వీక్షణల కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం అస్సలు సరైంది కాదు" అని మరికొంతమంది పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియా రీల్స్ పట్ల ప్రజల్లో పెరిగిపోతున్న అనారోగ్యకరమైన ధోరణిని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.
Also Read: Vishal Drugs: హీరో విశాల్ బ్రహ్మ అరెస్టు..రూ.40 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్తో పట్టుబడ్డాడు!
Also REad: Samantha News: "ఆ వయసులో చెప్పుకోలేని తప్పు చేశా"..హీరోయిన్ సమంత షాకింగ్ కామెంట్స్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook