Snake Buy Food Video: వామ్మో.. ఆహారాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చిన ప్రమాదకరమైన పాము.. వీడియో ఇదే..

Snake Buy Food Video Watch Now: ఓ నగరంలోని ప్రధాన కూడలిలో జరిగిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. యధావిధిగా రోడ్డుపై తన వ్యాపారాన్ని ఆరోజు సాయంత్రం రోజు విధంగా ప్రారంభించి తన పనులు తాను చేసుకుంటున్నాడు. అయితే, ఇదే సమయంలో అతని చీకుల షాప్ ముందు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దర్శనమిచ్చింది. దీంతో అతడు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఆ వీధి వ్యాపారితోపాటు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను ఒకే చోట చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్యక్తి రోటి పక్కనే చీకుల షాపును నిర్వహించడం మీరు గమనించవచ్చు. అతడు చిన్న పోయ్యిపై చీకులను కాల్చుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా అతను వాటిని కాల్చుతున్న సమయంలో ఆ షాపు ముందు దగ్గరికి ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా వచ్చి కాల్చుతున్న చీకుల వైపు చూడడం వీడియోలో గమనించవచ్చు.. ఇలా ఆ పాము అక్కడే అతన్ని చూస్తూనే కొద్దిసేపు ఉండిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు మొబైల్ ద్వారా వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది..
ఈ ఘటన గత జూన్ 15న జరిగినట్లు వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియోలో పాము చూడడానికి అత్యంత విషపూరితమైంది గా కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ పాము తన తలభాగాన్ని అటూ ఇటూ కదుపుతూ ఉండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ పాము ఆహార వాసన చూసి అక్కడికి వచ్చిందని అంటున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఈ పామును అతడు పెంచుకుంటున్నాడని అందుకే అతని షాపు ముందుకు వచ్చి అలా ఆగిపోయిందని వారు అంటున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అయితే ఇది పామే కాదని.. వీడియో చూస్తుంటే బొమ్మలాగా ఉందని వారు చెబుతున్నారు. ఇక మరికొంతమంది పాము ఆహారాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చిందని అంటున్నారు.
