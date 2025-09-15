Noida Snake In Light Viral Video Watch: సాధారణంగా పాములు పల్లె ప్రదేశాల్లో ఎక్కడపడితే అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో రోడ్లపై కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఎక్కడపడితే అక్కడ సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక వానాకాలం అయితే చెప్పనక్కర్లేదు.. తెలియకుండానే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. పల్లె ప్రదేశాల్లో పాములు కనిపించడం సర్వసాధారణమే.. అయితే, ఇటీవలే నోయిడాలోని సెక్టార్ వన్లో ఓ ఇంటి వంటగది సీలింగ్ లైట్లో పాము సంచారం చేసింది. అక్కడికి ఈ పాము ఎలా వెళ్లిందో తెలియదు కానీ.. కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా పైకి చూడక వారికి పాము ప్రత్యక్షమైంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను వారు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
పూర్తి సమాచారంలోకి వెళ్తే.. నోయిడాలోని సెక్టార్ వన్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో కుటుంబం నివసిస్తోంది. యధావిధిగాని ఇంటి ఆడపడుచు వంట చేసేందుకు వంటగదిలోకి వెళ్ళింది. కూరగాయలు కోసి వంట ప్రారంభించింది. అయితే ఇదే సమయంలో పైన సీలింగ్లో నుంచి వస్తున్న లైట్ డిమ్ అయిపోయింది. మొదట ఆమె సాధారణంగా భావించింది. ఉన్నట్టుండి మరోసారి కాస్త చీకటిగా మారింది. ఏంటని పైకి చూస్తే.. ఆ సీలింగ్లోని లైట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము అటు ఇటు కదలడం కనిపించింది. దీంతో ఆమె ఒక్కసారిగా కేక వేయడంతో కుటుంబ సభ్యులంతా అక్కడికి వచ్చి చూశారు. పామని భావించి వెంటనే అడవిశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
— Manish Tiwari (@manishktiwari81) September 9, 2025
అయితే, ఆ పాము సీలింగ్లో ఉండడం వల్ల ఎవరు అందులో నుంచి తీసే ప్రయత్నం చేయలేదు. దీంతో వారు 36 గంటల పాటు ఆ పాముని.. అలాగే వదిలేశారు.. చివరగా ఆ ఇంటికి అటవీశాఖ సిబ్బంది చేరుకొని.. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఆ పాముని తీయడానికి వారు కూడా నానా కష్టాలు పడ్డారని సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది నిజానికి పాము సీలింగ్లోని లైట్లోకి ఎలా దూరిందని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు వారు మొదటగా సీలింగ్ని పగలగొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఆ లైట్ని తొలగించి పాముని రెస్క్యూ చేసినట్లు సమాచారం. మొదటగా ఈ పామును చూడకుండా ఉంటే.. అది కిందికి దిగి కుటుంబంలో ఎవరి పైనా దాడి చేసే అవకాశాలు ఉండేవని నిపుణులు చెబుaతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను 'మణిష్కేతివారి81' అనే X హ్యాండిల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.
