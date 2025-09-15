English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake In Light Video: వామ్మో.. సీలింగ్ లైట్‌లో ప్రమాదకరమైన పాము.. ఇది చూసి అంతా షాక్.. వీడియో..

Noida Snake In Light Viral Video: ప్రస్తుతం నోయిడాలోని ఇంటి సీలింగ్‌లోని లైట్‌లో దూరిన పాము రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము లైట్లో ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:17 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Snake In Light Video: వామ్మో.. సీలింగ్ లైట్‌లో ప్రమాదకరమైన పాము.. ఇది చూసి అంతా షాక్.. వీడియో..

Noida Snake In Light Viral Video Watch: సాధారణంగా పాములు పల్లె ప్రదేశాల్లో ఎక్కడపడితే అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో రోడ్లపై కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఎక్కడపడితే అక్కడ సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక వానాకాలం అయితే చెప్పనక్కర్లేదు.. తెలియకుండానే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. పల్లె ప్రదేశాల్లో పాములు కనిపించడం సర్వసాధారణమే.. అయితే, ఇటీవలే నోయిడాలోని సెక్టార్ వన్‌లో ఓ ఇంటి వంటగది సీలింగ్ లైట్‌లో పాము సంచారం చేసింది. అక్కడికి ఈ పాము ఎలా వెళ్లిందో తెలియదు కానీ.. కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా పైకి చూడక వారికి పాము ప్రత్యక్షమైంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను వారు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పూర్తి సమాచారంలోకి వెళ్తే.. నోయిడాలోని సెక్టార్ వన్‌లోని ఓ అపార్ట్మెంట్‌లో కుటుంబం నివసిస్తోంది. యధావిధిగాని ఇంటి ఆడపడుచు వంట చేసేందుకు వంటగదిలోకి వెళ్ళింది. కూరగాయలు కోసి వంట ప్రారంభించింది.  అయితే ఇదే సమయంలో పైన సీలింగ్‌లో నుంచి వస్తున్న లైట్ డిమ్ అయిపోయింది. మొదట ఆమె సాధారణంగా భావించింది. ఉన్నట్టుండి మరోసారి కాస్త చీకటిగా మారింది. ఏంటని పైకి చూస్తే.. ఆ సీలింగ్‌లోని లైట్‌లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము అటు ఇటు కదలడం కనిపించింది. దీంతో ఆమె ఒక్కసారిగా కేక వేయడంతో కుటుంబ సభ్యులంతా అక్కడికి వచ్చి చూశారు. పామని భావించి వెంటనే అడవిశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. 

అయితే, ఆ పాము సీలింగ్‌లో ఉండడం వల్ల ఎవరు అందులో నుంచి తీసే ప్రయత్నం చేయలేదు. దీంతో వారు 36 గంటల పాటు ఆ పాముని.. అలాగే వదిలేశారు.. చివరగా ఆ ఇంటికి అటవీశాఖ సిబ్బంది చేరుకొని.. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఆ పాముని తీయడానికి వారు కూడా నానా కష్టాలు పడ్డారని సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది నిజానికి పాము సీలింగ్‌లోని లైట్‌లోకి ఎలా దూరిందని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు వారు మొదటగా సీలింగ్‌ని పగలగొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఆ లైట్‌ని తొలగించి పాముని రెస్క్యూ చేసినట్లు సమాచారం. మొదటగా ఈ పామును చూడకుండా ఉంటే.. అది కిందికి దిగి కుటుంబంలో ఎవరి పైనా దాడి చేసే అవకాశాలు ఉండేవని నిపుణులు చెబుaతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను  'మణిష్కేతివారి81' అనే X హ్యాండిల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Noida Snake On VideoNoida Snake VideoNoida Snake Videos

Trending News