Snake Viral Video: వామ్మో.. కోతిని మింగేస్తున్న ప్రమాదకరమైన పాము.. వీడియో చూస్తే భయపడడం ఖాయం..

Dangerous Snake Viral Video Watch: ఆన్లైన్లో వైరల్ అయ్యే షార్ట్ వీడియోలు ప్రస్తుతం చాలా మంది ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది అయితే రోజులో 12 గంటల పాటు రీల్స్లోనే నిమగ్నం అవుతున్నారు. చాలామంది ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోలను ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు. అందులో జంతువులతో పాటు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వీడియోలు నిత్యం వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా కూడా ఓ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ పాము చిన్న కోతిపై దాడి చేయడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వీడియో ప్రారంభంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము కనిపిస్తుంది. ఈ పాము కోతి చుట్టూ చుట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే అది అరవడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఈ సమయంలో పాము ఆ కోతిని మింగడానికి సిద్ధంగా ఉండడం కూడా మీరు ఎంతో క్లియర్గా చూడొచ్చు. సాధారణంగా పాములు కోతులపై దాడి చేయడం చాలా అరుదుగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో కోతిపై దాడి చేయడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో పంచుకుంటున్నారు. చాలామంది ఇది నిజమైన వీడియో కాదని.. ఎవరో కావాలనే గ్రాఫిక్స్ చేసి అప్లోడ్ చేసినట్లు కామెంట్లు రాస్కొస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమందతే AI ద్వారా ఈ వీడియోను రూపొందించినట్లు తెలుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మై బీస్ట్ అనే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికిపైగా వీక్షించారు. అంతేకాకుండా 2 లక్షల మందికిపైగా వీడియోను లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
