English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra: 20 అడుగుల భారీ సర్పం..మనిషిపైకి అమాంతం దూసుకువస్తే..?

Dangerous Snake Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ, అద్భుతమైన కింగ్ కోబ్రా పాములలో ఒకటిగా భారతదేశంలో 'కింగ్ కోబ్రా' అనే పేరుతో ఒక నాగుపాము ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ అపారమైన నాగుపామును చూడగానే ఎవరికైనా ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది. దానికి సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 1, 2025, 07:30 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
King Cobra: 20 అడుగుల భారీ సర్పం..మనిషిపైకి అమాంతం దూసుకువస్తే..?

Dangerous Snake Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ, అద్భుతమైన కింగ్ కోబ్రా పాములలో ఒకటిగా భారతదేశంలో 'కింగ్ కోబ్రా' అనే పేరుతో ఒక నాగుపాము ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ అపారమైన నాగుపామును చూడగానే ఎవరికైనా ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది. ఇది కేవలం ఆకారంలో పెద్దది మాత్రమే కాదు. దాని కదలికలు, శక్తి, భయంకరమైన చూపు ఎవరినైనా భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తుంది. ఇది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద కింగ్ కోబ్రాగా పేరుగాంచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నాగుపామును పట్టుకుని ఉన్న వీడియోలు లేదా చిత్రాలు చూసినప్పుడు.. దాని భారీతనం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ పాము నడుము భాగం ఎంతో పెద్దగా దాని శరీరం ఉంటుంది. ఈ పామును మనిషి ఒక్కరు పట్టుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఊహించవచ్చు. దీని పొడవు, శరీర పరిమాణం ఒక సాధారణ నాగుపాము కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ.

కింగ్ కోబ్రా అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఒకటి. దీని విషం ఒక మనిషి ప్రాణం తీయడానికి సరిపోతుంది. కానీ, 'షెన్‌లాంగ్' లాంటి భారీ కింగ్ కోబ్రాలు వాటి గొప్పతనాన్ని, శక్తిని సూచిస్తాయి. ఈ పాములు సాధారణంగా అటవీ ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా వర్షారణ్యాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇవి ఇతర పాములను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కింగ్ కోబ్రా విషం చాలా ప్రమాదకరమైనంది. కాటేస్తే క్షణాల్లో ఏ జంతువైనా కుప్పకూలాల్సిందే.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mu'amar syahida (@amar_pd)

మనుషులు నివసించే ప్రాంతాలలో ఈ పాములు అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అయితే, ఒకవేళ కనిపించినప్పుడు.. నిపుణులు మాత్రమే వాటిని సురక్షితంగా పట్టుకోవాలి. ఈ వీడియోలో పాముతో ఉన్న వ్యక్తికి పాములను నిర్వహించడంలో మంచి అనుభవం ఉన్నట్టు స్పష్టమవుతుంది. కానీ, ఆ పాము ఒక్కసారిగా దాడి చేస్తే అతని పరిస్థితి ఏంటని నెటిజన్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

Also Read: Vishal Drugs: హీరో విశాల్ బ్రహ్మ అరెస్టు..రూ.40 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్‌తో పట్టుబడ్డాడు!

Also Read: Reels Obsession: రోడ్డుపై బరితెగించిన ఆంటీ..లైకుల కోసం జడకి నిప్పు పెట్టుకున్న మహిళ

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

King CobraShenlongBiggest SnakeIndia's Largest CobraVenomous Snake

Trending News