King Cobra: 20 అడుగుల భారీ సర్పం..మనిషిపైకి అమాంతం దూసుకువస్తే..?

Dangerous Snake Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ, అద్భుతమైన కింగ్ కోబ్రా పాములలో ఒకటిగా భారతదేశంలో 'కింగ్ కోబ్రా' అనే పేరుతో ఒక నాగుపాము ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ అపారమైన నాగుపామును చూడగానే ఎవరికైనా ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది. ఇది కేవలం ఆకారంలో పెద్దది మాత్రమే కాదు. దాని కదలికలు, శక్తి, భయంకరమైన చూపు ఎవరినైనా భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తుంది. ఇది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద కింగ్ కోబ్రాగా పేరుగాంచింది.
ఈ నాగుపామును పట్టుకుని ఉన్న వీడియోలు లేదా చిత్రాలు చూసినప్పుడు.. దాని భారీతనం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ పాము నడుము భాగం ఎంతో పెద్దగా దాని శరీరం ఉంటుంది. ఈ పామును మనిషి ఒక్కరు పట్టుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఊహించవచ్చు. దీని పొడవు, శరీర పరిమాణం ఒక సాధారణ నాగుపాము కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ.
కింగ్ కోబ్రా అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఒకటి. దీని విషం ఒక మనిషి ప్రాణం తీయడానికి సరిపోతుంది. కానీ, 'షెన్లాంగ్' లాంటి భారీ కింగ్ కోబ్రాలు వాటి గొప్పతనాన్ని, శక్తిని సూచిస్తాయి. ఈ పాములు సాధారణంగా అటవీ ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా వర్షారణ్యాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇవి ఇతర పాములను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కింగ్ కోబ్రా విషం చాలా ప్రమాదకరమైనంది. కాటేస్తే క్షణాల్లో ఏ జంతువైనా కుప్పకూలాల్సిందే.
మనుషులు నివసించే ప్రాంతాలలో ఈ పాములు అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అయితే, ఒకవేళ కనిపించినప్పుడు.. నిపుణులు మాత్రమే వాటిని సురక్షితంగా పట్టుకోవాలి. ఈ వీడియోలో పాముతో ఉన్న వ్యక్తికి పాములను నిర్వహించడంలో మంచి అనుభవం ఉన్నట్టు స్పష్టమవుతుంది. కానీ, ఆ పాము ఒక్కసారిగా దాడి చేస్తే అతని పరిస్థితి ఏంటని నెటిజన్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
