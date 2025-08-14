Tiger Cub Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పులి పిల్ల ఇదే.. వామ్మో ఎలా గర్జిస్తుందో చూడండి.. వీడియో..

Tiger Cub Roaring Video Watch: సాధారణంగా పులి పిల్లలు అంటేనే ఎంతో క్యూట్గా ఉంటాయి.. తాజాగా జూలోని పులి పిల్లకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. చూడడానికి ఈ వీడియోలో పులిబిల్ల చాలా క్యూట్గా ముద్దుగా ఉన్నప్పటికీ.. దాని విశ్వరూపం ఏంటో చూపించడంతో సోషల్ మీడియాలో నేటిజన్స్ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. కంటికి చాలా అందంగా కనిపించే ఈ పులిపిల్ల ఒక్కసారిగా తన దూకుడు స్వభావాన్ని ప్రదర్శించడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. సాధారణంగా పులి పిల్లలు చూడడానికి ముద్దుగా ఎంతో నిస్సహాయంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. కానీ ఒక్కొక్కసారి వాటి రక్తం జన్యువుల్లో ఉన్న వేటగాడి లక్షణం స్పష్టంగా బయటపడుతుంది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో కూడా అదే విషయాన్ని మరోసారి రుజువు చేస్తుందని చెప్పొచ్చు.
ఇక వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ వైరల్ అవుతున్న షార్ట్ వీడియోలో ఒక పులి పిల్ల దాని ఎన్క్లోజర్లో ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు.. అంతేకాకుండా దాని ముందు కొన్ని పచ్చి మాంసం ముక్కలు కూడా ఉన్నాయి. మొదట పులి పిల్ల చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చుని మరి మాంసాన్ని తినడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత ఎవరో ఒకరు అది తింటున్న సమయంలోనే దాని తలపై కెమెరా పెట్టడంతో ఆ వ్యక్తిపై ఆగ్రహానికి గురై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇదే క్రమంలో పులి పిల్ల తన పళ్ళను చూపిస్తూ.. ఆగ్రహంగా గర్జిస్తూ కోపంతో చెవులు వెనక్కి ముడుచుకుని, కనురెప్పలు పెద్దవిగా చేసి దూకుడుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.
దీన్ని బట్టి చూస్తే.. పులి పిల్ల రక్తంలోని దూకుడు ప్రవర్తనను కలిగి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు.. ఈ వీడియోలో పులిపిన్న కొద్దిసేపటి వరకు ముఖ కవళికలను చూపుతూ.. ఎంతో బిగ్గరగా గర్జిస్తూనే ఉంది.. అది తన ఎన్క్లోజర్లో మాంసం ముక్కలను వదిలేసి మరి గర్జిస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి.. అంతేకాదండోయ్ ఈ వీడియోలో పులి పిల్లలో ఉన్న సహజమైన వేటగాడి లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ వీడియోలో దాని శక్తివంతమైన పదునైన పళ్ళను కూడా కళ్ళకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @noumanhassan అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.
