Daughter In Law: డామిట్‌ కథ అడ్డ తిరిగింది.. అత్తారింటికే కన్నం వేసిన కోడలు

In Laws House: తన సంసారం సాఫీగా జరగడానికి బంగారం, ఆస్తి కావాలని కోరుకున్న కోడలు తన అత్త ఇంటిలో దొంగతనానికి ప్లాన్ వేసింది. అత్తగారింట్లో దొంగతనం చేయడానికి ప్లాన్ వేసి కొందరిని మాట్లాడించి పంపించింది. అయితే దొంగతనానికి వెళ్లిన సమయంలో ఆ దొంగలు రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయారు. దీంతో కోడలి గుట్టు బయటపడింది. అత్తారింట్లో గౌరవంగా బతకాల్సిన కోడలు ఇప్పుడు జైలుపాలైంది. వైరల్గా మారిన ఈ సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండలో దొంగతనం కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. భిక్కనూరు సీఐ సంపత్ కుమార్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ నెల 27వ తేదీన రాత్రి దోమకొండలోని బీసు రుకుంబాయి-కిష్టయ్య ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. దొంగతనం చేస్తున్న క్రమంలో వారి అలజడికి ఆ ఇంట్లోని కుటుంబసభ్యులు నిద్రలేచారు. దొంగలను చూసి ఆ కుటుంబసభ్యులు కేకలు, అరుపులు వేయడంతో వెంటనే స్థానికులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. అప్రమత్తమై కేకలు వేయడంతో దోపిడీకి వచ్చిన ఇద్దరు పారిపోయారు. స్థానికులు వెంబడించి ఒకరిని పట్టుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దొరికిపోయిన వ్యక్తి రామారెడ్డి మండలం అన్నారం వాసి గోనే రజినీకాంత్గా పోలీసులు గుర్తించారు. రజనీకాంత్ను విచారించగా ఆసక్తికర విషయాలు బయటపడ్డాయని సీఐ సంపత్ కుమార్ తెలిపారు. రజినీకాంత్ను ఈ నెల 28వ తేదీన అరెస్టు చేయగా.. దొంగతనానికి వచ్చిన ఇద్దరు అన్నారం గ్రామస్తులు కేసరి తిర్మల్, కేసరి రాజేశ్ అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుండడంతో పట్టుకున్నారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా కోడలి బండారం బయటపడింది.
దొంగతనం జరిగిన రుకుంబాయి చిన్న కుమారుడు నవీన్ భార్య మమత. చిన్న కోడలు మమత కాపురంలో కొంత కాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. గతేడాది మమత మెడలోని బంగారు పుస్తెల తాడు పోవడంతో ఆమె భర్త నవీన్ ఆమెపైనే అనుమానపడ్డాడు. దీంతో వారి సంసారంలో గొడవలు జరిగి ప్రస్తుతం మమత తన పిల్లలతో పుట్టింటిలో ఉంటోంది. ఇటీవల కాపురానికి రావడానికి ప్రయత్నాలు చేయగా.. ఏదైనా ఆస్తి తీసుకురావాలని భర్త, అత్తమామలు తెగేసి చెప్పారు. డబ్బులు తీసుకురాలేక ఈ విషయంలో మమత తన అత్త ఇంట్లోనే దోపిడీ చేయాలని తనకు పరిచయం ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులకు డబ్బుల ఎర చూపించి ఉసిగొల్పింది. పథకం ప్రకారం వారు దోపిడీకి పాల్పడ్డారని. ఈ కేసులో మమతతో పాటు ఇద్దరు పరిచయస్థులు తిర్మల్, రాజేష్ లను అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ, ఎస్సై పేర్కొన్నారు.
