  Solar Eclipse 2027: 2027లో అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. పగటిపూట 6 నిమిషాలు చీకటిగా మారుతుంది!

Solar Eclipse 2027: 2027లో అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. పగటిపూట 6 నిమిషాలు చీకటిగా మారుతుంది!

Solar Eclipse 2027 Path Of Totality: 2027 సంవత్సరంలో అత్యంత అరుదైన సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ అరుదైన గ్రహణం ఏర్పడుతుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో దాదాపు 6 నిమిషాల పాటు పగటిపూట కూడా చీకటి అవుతుందని వారు అంటున్నారు. 

Solar Eclipse 2027 Latest News: ప్రతి ఏడాది ఒక గ్రహణం సంభవిస్తూ ఉంటుంది. ఈ గ్రహణానికి హిందూ సాంప్రదాయం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే 2027 సంవత్సరంలో అరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తల దృష్టి ఎంత ఈ గ్రహణం పైనే.. ఎందుకంటే ఇది అత్యంత అరుదైన గ్రహంగా వారి పరిగణిస్తున్నారు. ఆగస్టు రెండవ తేదీ 2027 సంవత్సరం శతాబ్దంలోనే అత్యంత పొడవైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా భూమిపై కొన్ని నిమిషాల పాటు చీకటి కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయట. పగటిపూట కూడా కొన్ని నిమిషాలు చీకటి ఏర్పడడం చాలా అరుదు. అలాంటిది ఈ గ్రహణ వేళ ఏర్పడడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి  గురిచేస్తోంది. 

ఖగోళ సంఘటనల్లో చాలా అరుదుగా ఆరు నిమిషాల పాటు భూమంతా ఇలా చీకటిగా మారుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడిని ఆరు నిమిషాల పాటు కప్పేస్తాడు. దీనికి కారణంగా సహజ కాంతి గణనీయంగా పగటిపూట తగ్గిపోయే అవకాశాలున్నాయి. ఇంతటి సుదీర్ఘమైన గ్రహణం అనేక శతాబ్దాల తర్వాత ఇప్పుడు 2027 సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో ఏర్పడబోతోంది. దీనిపై కొంతమందికి అగోల శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేకమైన పరిశోధనలు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 

ఈ సమయంలో చంద్రుడు భూమికి చాలా దగ్గరగా ఉండటంవల్ల.. ఆకాశంలో గ్రహణం అతిపెద్దగా కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎక్కువ కాలం పాటు గ్రహణ సమయం ఉంటుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇలా జరగడం చాలా అరుదని.. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే ఇలాంటి అరుదైన ఖగోళ ఘటనలు ఏర్పడతాయని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ గ్రహణం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆరు నిమిషాల కంటే ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు అంటున్నారు. దీని కారణంగా ఆయా ప్రదేశాల్లో చీకటి దాదాపు ఏడు నిమిషాల పాటు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ అరుదైన గ్రహణం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పైభాగం నుంచి మొదలవుతుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇది దక్షిణ స్పేన్ వైపుగా కదలడమే కాకుండా.. మొరాకో, అల్జీరియా, ట్యునీషియా, లిబియా గుండ వెళ్తుంది. అలాగే ఇది సౌదీ అరేబియా తో పాటు యెమెన్ ఇతర కంట్రీల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అక్కడి ప్రజలు ఈ సూర్య గ్రహణాన్ని క్లియర్గా చూడొచ్చు. 2027 సంవత్సరంలో ఏర్పడే ఈ సూర్యగ్రహణం భారత దేశంలో స్పష్టంగా కనిపించదని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తెలుపుతున్నారు.

