  • Telugu News
  • సోషల్
  • Sarpanch Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చనిపోయినా సర్పంచ్‌గా గెలిచాడు

Sarpanch Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చనిపోయినా సర్పంచ్‌గా గెలిచాడు

Sarpanch Election Results Highlights: Dead Candidate Won As Sarpanch In Vemulawada: తెలంగాణ సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కొన్ని ఉత్కంఠ ఫలితాలు వచ్చాయి. ఒక్క ఓటు తేడాతో.. టాస్‌ వేసి గెలవడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. మరో చోట మరణించిన అభ్యర్థి భారీ మెజార్టీతో గెలవడం విశేషం. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల హైలెట్స్‌ ఇవే.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 06:16 AM IST

Sarpanch Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చనిపోయినా సర్పంచ్‌గా గెలిచాడు

Dead Candidate Won: తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకతతో సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు భయపడి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆలస్యంగా సర్పంచ్‌ ఎన్నికలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. మూడు విడతలుగా జరుగుతున్న సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో తొలి విడత పూర్తయ్యాయి. దాదాపు నాలుగు వేల సర్పంచ్‌ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా వెలువడిన ఫలితాల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు వచ్చాయి. ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలవడం.. టాస్‌ వేసి విజయం ప్రకటించడం వంటివి జరిగాయి. ఒక చోట చనిపోయిన అభ్యర్థి భారీ మెజార్టీతో గెలిచారు. ఇలాంటి విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి. తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ అర్బన్ మండలం చింతల్ ఠాణాలో సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆశ్చర్యం కల్పించాయి. చింతల్ ఠాణా ఆర్అండ్ఆర్ కాలనీలో గురువారం సర్పంచ్ ఎన్నికలు నిర్వహించగా వెలువడిన ఫలితాల్లో గుండెపోటుతో మృతిచెందిన అభ్యర్థి విజయం సాధించడం గమనార్హం. ఆ అభ్యర్థి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి గెలుపొందాడు. దీంతో ఆ గ్రామంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. 

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తరఫున సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా చెర్ల మురళి (50) పోటీ చేశారు. గ్రామంలో విస్తృతంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో ఎన్నికల పోలింగ్‌కు రెండు రోజుల ముందు మురళీ గుండెపోటుతో హఠాన్మరణం పొందాడు. దీంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మరణించినా కూడా పోలింగ్‌ నిర్వహించడంతో గురువారం ప్రకటించిన ఫలితాల్లో మురళీ విజేతగా నిలిచారు.

బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థిగా చెర్ల మురళి 700 కంటే ఎక్కువ ఓట్లు సాధించి సర్పంచ్‌గా గెలవగా.. సమీప అభ్యర్థిపై 378 ఓట్ల భారీ మెజారిటీ సాధించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు. అభ్యర్థి మరణించినప్పటికీ ఆయన పేరిట పోలింగ్ పత్రాల్లో పేరు మార్పు చేయలేకపోవడంతో ఓటర్లు ఆయనకే ఓటు వేశారు. విజేతగా ప్రకటించిన వ్యక్తి భౌతికంగా లేకపోవడంతో సర్పంచ్ పదవికి సంబంధించిన తదుపరి ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. తదుపరి చర్యలపై ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. విషాదంలో ఉన్న ఆ కుటుంబానికి విజయం కొంత ధైర్యం ఇవ్వగా.. అయితే మళ్లీ ఇక్కడ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారా? ఏం చేస్తారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరికొన్ని చోట్ల కూడా పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు మరణించినా వారంతా విజయం సాధించకపోవడంతో చర్చనీయాంశం కాలేదు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

