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Viral Video: పుల్ల ఐస్‌క్రీమ్‌లో చనిపోయిన కప్ప.. చూస్తే ఇక జీవితంలో తినరు! వీడియో..

Frog Found in Ice Cream Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒక వ్యక్తి కొనుగోలు చేసిన  పుల్ల ఐస్ (Ice Candy)లో చనిపోయిన నల్ల ఎలుక దర్శనమివ్వడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:18 PM IST
Viral Video: పుల్ల ఐస్‌క్రీమ్‌లో చనిపోయిన కప్ప.. చూస్తే ఇక జీవితంలో తినరు! వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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