Lizard found in roti in uttar Pradesh: కాన్పూర్ లో  ఒక కుటుంబం తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫెమస్ డాబాకు వెళ్లారు. ఇంతలో వారు పరోటాను ఆర్డర్ పెట్టారు. అప్పుడు దానిలో పెద్ద బలి అవశేషం కన్పించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:56 PM IST
Dead lizard found inside tandoori roti in Kanpur dhaba: చాలా మంది తమ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్‌లతో సరదాగా ఉండేందుకు వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో  కొంత మంది నచ్చిన ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడితే కొన్ని సార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. మనం తరచుగా ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ లో.. బొద్దింకలు, పురుగులు, కప్పలు మొదలైనవి బైటపడిన ఘటనలు మనం తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో  ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ లోని చౌబేపూర్‌లో డాబా రామయ్య హోటల్ లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

 ఇక్కడ నిత్యం పరోటాలు తినేందుకు చాలా ఆసక్తిగా చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక ఫ్యామిలీ.. పరోటాలు తినేందుకు స్థానికంగా ఒక కుటుంబం వెళ్లారు. పరోటాలు చాలా ఫేమస్ కావడంతో అక్కడకు వెళ్లి మరో రోటీలు ఆర్డర్ లు పెట్టారు.  నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో జనం పరోటాలు తినడానికి వస్తూ ఉంటారు.

 

రెండు రోజుల క్రితం ఒక వ్యక్తి తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆ డాబాకు వెళ్లాడు. అందరూ పరోటాలు ఆర్డర్ చేసుకుని తింటూ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక షాకింగ్ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. దాబాలో  పరోటా తినేందుకు వెళ్లారు. ఆ పరోటాలో..పెద్ద బల్లి బైటపడింది.  అప్పటికే ఆ పరోటాలో తిన్న ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఒక్కసారిగా వాంతులు అయ్యాయి. దీంతో అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు.

 ఒక పరోటాలో చూసేసరికి పెద్ద బల్లి అవశేషం బైటపడింది.  అంతే కాకుండా..  దీంతో వారంతా ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. డాబా సిబ్బందిపై ప్రశ్నలు వేశారు. దీంతో వారు రివర్స్ లో కస్టమర్లపై దురుసుగా మాట్లాడటంతో వెంటనే వీడియో తీసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

 ఈ ఘటనపై ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

Uttar Pradeshlizard in tandoori rotiVideo Virallizard in tandoorisocial media

