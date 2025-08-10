Dead lizard found inside tandoori roti in Kanpur dhaba: చాలా మంది తమ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్లతో సరదాగా ఉండేందుకు వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది నచ్చిన ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడితే కొన్ని సార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. మనం తరచుగా ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ లో.. బొద్దింకలు, పురుగులు, కప్పలు మొదలైనవి బైటపడిన ఘటనలు మనం తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ లోని చౌబేపూర్లో డాబా రామయ్య హోటల్ లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇక్కడ నిత్యం పరోటాలు తినేందుకు చాలా ఆసక్తిగా చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక ఫ్యామిలీ.. పరోటాలు తినేందుకు స్థానికంగా ఒక కుటుంబం వెళ్లారు. పరోటాలు చాలా ఫేమస్ కావడంతో అక్కడకు వెళ్లి మరో రోటీలు ఆర్డర్ లు పెట్టారు. నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో జనం పరోటాలు తినడానికి వస్తూ ఉంటారు.
कानपुर
➡ग्राहकों के सेहत के साथ खिलवाड़
➡ग्राहक की थाली में निकली छिपकली
➡ढाबे पर खाने के दौरान निकली छिपकली
➡खाने के बाद ग्राहक को हुई उल्टियां
➡कारीगर ने रोटी के साथ सेक दी थी छिपकली
➡रोटी के साथ ही सेक दी थी तंदूर में छिपकली
➡चौबेपुर थाना क्षेत्र के बाजपेई ढाबा रमैया… pic.twitter.com/y8okiVqXJQ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 9, 2025
రెండు రోజుల క్రితం ఒక వ్యక్తి తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆ డాబాకు వెళ్లాడు. అందరూ పరోటాలు ఆర్డర్ చేసుకుని తింటూ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక షాకింగ్ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. దాబాలో పరోటా తినేందుకు వెళ్లారు. ఆ పరోటాలో..పెద్ద బల్లి బైటపడింది. అప్పటికే ఆ పరోటాలో తిన్న ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఒక్కసారిగా వాంతులు అయ్యాయి. దీంతో అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు.
ఒక పరోటాలో చూసేసరికి పెద్ద బల్లి అవశేషం బైటపడింది. అంతే కాకుండా.. దీంతో వారంతా ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. డాబా సిబ్బందిపై ప్రశ్నలు వేశారు. దీంతో వారు రివర్స్ లో కస్టమర్లపై దురుసుగా మాట్లాడటంతో వెంటనే వీడియో తీసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
ఈ ఘటనపై ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
