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Cobra Video: బాబోయ్ షూలో బ్లాక్‌ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Cobra Inside Shoe Video: తాజాగా ఒక వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన బ్లాక్‌ కింగ్‌ కోబ్రా షూలో దర్శనమిచ్చిన ఘటన మీరు చూడొచ్చు. ఇది చూసిన వారంతా షాక్‌ అయిపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:26 PM IST
Cobra Video: బాబోయ్ షూలో బ్లాక్‌ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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