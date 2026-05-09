/Snake In AC Video: ఏసీ ఆన్ చేస్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం.. ఈ వీడియో చూస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే!

Snake Inside Split AC Unit Rescue Video Watch: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మనం ఏసీ ఆన్ చేసి దానిని రోజంతా నడిపిస్తూ ఉంటాం.. కానీ అదే ఏసీ నుంచి ఒక్కసారిగా విష సర్పం బయటికి వస్తే.. ఊహించుకుంటేనే వెన్నులో వెనక పుడుతుంది కదా..? సరిగ్గా ఇటువంటి షాకింగ్ ఘటనే ఒక ఇంట్లో చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను భయాందోళనకు గురి చేస్తూ వస్తోంది. అసలు ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది.? ఆ ఏసీలోకి పాము ఎలా దూరింది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా పాము చల్లదనం కోసం లేదా ఆహారం కోసం ఇళ్లలోకి చొరబడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఒక విషస్తత్వం ఇంటి గోడ పై ఉన్న స్ప్లిట్ ఏసి లోపలికి దూరింది. ఏసీ వెనుక ఉన్న పైపుల మార్గం ద్వారా అది లోపలికి ప్రవేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఏసీ లోపల ఏదో కదులుతున్నట్లు గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు దాని వైపే పరిశీలించి చూడక ఆ పాము తోక భాగం ఏసీ బయట ఉండడంతో ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు.
ఆ పాము తోక భాగాన్ని చూసి భయాందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే స్థానిక స్నేక్ క్యాచర్ కి సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అతను అత్యంత చాకచక్యంగా వ్యవహరించారు. ఏసి బ్యానర్ను జాగ్రత్తగా పట్టుకొని.. లోపల చుట్టుకొని ఉన్న ఆ భయంకరమైన పామును బయటకు తీసేశారు. ఏసీ ఇరుకైన సందుల్లో పాము ఇరుక్కుపోయి ఉండడంతో దానిని బయటికి తీయడానికి అతను కాస్త శ్రమ పడాల్సి వచ్చింది..
స్నేక్ క్యాచర్ పామును ఏసీ నుంచి బయటికి తీస్తున్న దృశ్యాలు కుటుంబ సభ్యులు స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే అప్పటినుంచి ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఇకపై ఏసీ ఆన్ చేయాలంటేనే భయమేస్తోందని కొందరు కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఏసీ పైపుల వద్ద రంధ్రాలు సిమెంట్ లేదా ఇతర పదార్థాలతో మూసివేయాలని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో మాత్రం ఊహకందని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
