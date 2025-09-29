Delhi Metro: మెట్రోలో సీటు కోసం పొట్టుపొట్టు తన్నుకున్న మహిళలు..షాకింగ్ వీడియో!

Delhi Metro Fight Viral Video: ఇటీవలీ కాలంలో ఢిల్లీ మెట్రో రైళ్లలో విచిత్ర సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా మహిళల మధ్య జరిగిన గొడవకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఇద్దరు మహిళలు సీటు కోసం తీవ్రంగా కొట్లాడుకోవడం కనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక వాగ్వాదంతో ఆగకుండా, ఒకరి జుట్టు మరొకరు లాక్కుంటూ, పిడిగుద్దులు, చెంపదెబ్బలతో భౌతిక దాడికి దిగారు. చూస్తున్న ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
మెట్రో కోచ్లో చాలా సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ గొడవ మాత్రం ఆగలేదు. పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికులు వారిని ఆపడానికి ప్రయత్నించినా, ఆ ఇద్దరు మహిళలు మాత్రం వినలేదు. దాదాపు ఒక సీటు మీద పడిపోయేవారే, అయినా కూడా గొడవ కొనసాగించారు. ఈ మొత్తం సంఘటనను మరో ప్రయాణికుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఇది క్షణాల్లో వైరల్ అయింది.
ఈ వీడియోను @gharkekalesh 'X' ఖాతాలో పోస్ట్ చేయగా.. ఈ వీడియోకి వేలాది లైకులు, కామెంట్లు వచ్చాయి. దీనిపై నెటిజన్లు దీనిపై రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొంతమంది సరదాగా మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటే.. మరికొంతమంది ప్రజల మధ్య ఓపిక తగ్గిపోతోందని, ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా, ఢిల్లీ మెట్రోలో ఇలాంటి గొడవలు తరచుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గతంలో కూడా డ్యాన్స్ వీడియోలు, పాటలు, గొడవలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ ఘటన కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాకుండా, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ప్రయాణికుల ప్రవర్తన, సహనం గురించి ఆలోచింపజేస్తుంది. ప్రతి చిన్న విషయానికి గొడవలకు దిగడం సరైన పద్ధతి కాదని, మన చుట్టూ ఉన్నవారికి ఇబ్బంది కలిగించకూడదని ఈ వీడియో మరోసారి గుర్తు చేసింది. ఇలాంటి సంఘటనలు సమాజంలో పెరుగుతున్న అసహనాన్ని, ఓపిక లేకపోవడాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రవర్తనను మెరుగుపరుచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
