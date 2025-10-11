Delivery Boy Viral Video Watch: ఆన్లైన్ షాపింగ్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది షాపుల దగ్గరికి వెళ్లి కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ప్రస్తుతం చాలామంది ఎక్కువగా హోం డెలివరీకి అలవాటు పడిపోయారు.. ఇందులో భాగంగానే కిచెన్ వస్తువుల నుంచి పెద్దపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ వస్తువుల వరకు అన్నింటిని ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా చాలామందికి ఖర్చులు కూడా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది రోజువారి అవసరాల్లో భాగంగా నీటిని కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించి హోం డెలివరీ చేయించుకుంటున్నారు. ప్రధాన పట్టణాల్లో ఇదే జరుగుతూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా చాలామందికి పని కూడా లభిస్తోంది. దీంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ కంపెనీలకు అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్రక్రియలో డెలివరీ బాయ్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం చాలామంది డెలివరీ ఉద్యోగం చేస్తూ వేల రూపాయలకు సంపాదిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే వస్తువులను డెలివరీ చేసే క్రమంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఓ డెలివరీ బాయ్ నీటి బాటిల్ను డెలివరీ చేస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి. ఇంట్లో మంచినీరు రాకపోవడం వల్ల నగరాల్లో జీవించేవారు తరచుగా నీటిని ఆర్డర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, ఓ యువకుడు దీనికి భిన్నంగా చేశాడు. ఏకంగా ఆరు బయట మలవిసర్జన చేస్తున్న సమయంలో నీరు లభించకపోవడం వల్ల ఆన్లైన్లో వాటర్ బాటిల్ను కొనుగోలు చేశాడు. ఆ డెలివరీ బాయ్ మలవిసర్జన చేస్తున్న యువకుడి దగ్గరికి వెళ్లి.. వాటర్ బాటిల్ డెలివరీ చేశాడు..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ డెలివరీ బాయ్.. ఒక స్టోర్లోకి వెళ్లి వాటర్ బాటిల్లో తన బ్యాంకులో పెట్టుకొని ఎక్కడికో బయలుదేరడం మీరు చూడొచ్చు. కొద్దిసేపు బైక్ పై ప్రయాణించి.. ఆర్డర్ పెట్టిన లొకేషన్ కోసం అటూ ఇటూ తిరగడం మీరు చూడొచ్చు. చివరికి అతనిని లొకేషన్ చెట్ల గుండా ఒకచోటికి తీసుకెళ్తుంది. ఆ డెలివరీ బాయ్కి అక్కడ దట్టమైన చెట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఇది చూసి అతడు ఆశ్చర్యపోయి.. ఆర్డర్ చేసిన కస్టమర్కి కాల్ చేస్తాడు. దీంతో కస్టమర్ అక్కడే మలవిసర్జన చేస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలా కూర్చున్న ఆ కస్టమర్కి డెలివరీ బాయ్ బైక్ దిగి నేరుగా.. వాటర్ బాటిల్ను చేతికి అందించాడు. ఇప్పుడు ఇదే వీడియో వైరల్ గా మారింది..
ముందుగా చాలామంది ఆ డెలివరీ బాయ్ చెట్లలోకి రావడం చూసి ఏదో అనుకుని ఉంటారు.. కానీ అక్కడ ఆ యువకుడు మలవిసర్జన చేస్తూ వాటర్ బాటిల్ను ఆర్డర్ పెట్టారని తెలిసి.. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పగలబడి నవ్వుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది యువత వివిధ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్స్లో షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు ఇంస్టాగ్రామ్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. దీనిని momo ki chatni అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ షార్ట్ వీడియోను 65,000 మంది లైక్ చేశారు.
