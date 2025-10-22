English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cuples Romamce Video: ఛీ ఇదేం దరిద్రం రా నాయనా.. వంట చేస్తున్న భార్యతో రొమాన్స్‌.. రీల్ వీడియో వైరల్!

Cuples Romamce Video: ఛీ ఇదేం దరిద్రం రా నాయనా.. వంట చేస్తున్న భార్యతో రొమాన్స్‌.. రీల్ వీడియో వైరల్!

Desi Cuples Romamce Video: సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఎలాంటి వీడియోలు పడితే అలాంటి వీడియోలే వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ కపుల్స్ షేర్ చేసిన వీడియో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఓ యువకులు యువతిని వెనకనుంచి దగ్గరగా పట్టుకోవడం చూడవచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 22, 2025, 12:35 PM IST

Cuples Romamce Video: ఛీ ఇదేం దరిద్రం రా నాయనా.. వంట చేస్తున్న భార్యతో రొమాన్స్‌.. రీల్ వీడియో వైరల్!

Desi Cuples Romamce Video Watch: డిజిటల్ యుగంలో ఇంటర్నెట్ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రస్తుతం అందరూ మొబైల్స్‌ను ఎక్కువగా వాడడం ప్రారంభించారు. దీనివల్ల సోషల్ మీడియా వినియోగం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. దీనినే అలుసుగా తీసుకొని చాలామంది ఓవర్ నైట్‌లో సోషల్ మీడియా స్టార్‌గా ఎదుగుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్‌లో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఈ సమయంలో అసభ్యకరమైన కంటెంట్ను కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా పోస్ట్ చేసి స్టార్లుగా ఎదిగినగ వారు కూడా ఉన్నారు. వారిని చూసి చాలామంది సోషల్ మీడియాలో ఇదే పనులు చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఓ కపుల్స్ కూడా ఇలాంటి అసభ్యకరమైన వీడియోనే పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది వైరల్‌గా మారింది..

డ్యూ చంద్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సాధారణంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఒకరినొకరు ముద్దు పెట్టుకో భారత సాంస్కృతిని విరుద్ధం. అలాంటిది చాలామంది బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ముద్దులు పెట్టుకుని.. రొమాన్స్ చేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీరిని చూసే పల్లె ప్రాంతాల్లో ఉన్న చాలా మంది ఇలాంటి ట్రెండును అనుసరిస్తున్నారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న కపుల్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో కూడా ఇలాంటి కోవాలోకే వస్తుంది. 

వీడియో వివరాల్లో కి వెళితే.. వంట చేస్తున్న యువతిని తన భర్త వెనుక నుంచి వాటేసుకొని ఉండడం.. అలాగే అతడు తన చెస్ట్ పై చేయి వేయడం కూడా చూడొచ్చు. అందులో యువకుడు యువతి వెనుక నుంచి రొమాన్స్ చేయడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, 18 సెకండ్ల గల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా సంచలనంగా మారింది.. వీరు చేసిన పనిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. నిజానికి ఇలాంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపరు. అలాంటిది ఈ అసభ్యకరమైన వీడియోను పోస్ట్ చేసి కపుల్స్ ఇప్పుడు కోట్లలో వ్యూస్ రాబట్టుకుంటున్నారు. ఈ 18 సెకండ్లు నిడివి గల వీడియోను ఇప్పటివరకు ఆరు కోట్ల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా నువ్వులక్షల మందికి పైగా ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

