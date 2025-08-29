Desi Hen Laying Blue Eggs Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. నీలం రంగు గుడ్లను పెడుతున్న నాటు కోడి.. వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hen laying blue eggs: దావణగెరె జిల్లా చన్నగిరి తాలూకా నెల్లూరు గ్రామాంలో వింత ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై ప్రస్తుతం నెటిజన్లు ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:55 PM IST
  • కర్ణాటకలో నీలం రంగు గుడ్లను పెట్టిన కోడి..
  • వీడియో వైరల్..

Hen laying the blue eggs in davangere Karnataka video: సోషల్ మీడియాలో వెరైటీ ఘటనలు, వింతగా ఉన్న అంశాలు ఎక్కువగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొన్ని జంతువుల వీడియోలు ఫన్నీగా ఉండటం వల్ల అవి కాస్త వైరల్గా మారుతున్నాయి.

నెటిజన్లు సైతం వాటిని  చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక నాటు కోడికి చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

 

కర్ణాటకలోని దావణగెరె జిల్లాలో  ఒక వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. చన్నగిరి తాలూకా నెల్లూరు గ్రామానికి చెందిన సయ్యద్ నూర్ అనే వ్యక్తి గత కొన్నేళ్లుగా కోళ్లను పెంచుతున్నాడు. ఇటీవల ఆయనకు చెందిన ఒక నాటు కోడి గుడ్లను పెట్టింది. అయితే.. అది తొలుత తెల్లగా ఉన్న కూడా అనూహ్యంగా అవి నీలం రంగులోకి మారుతున్నాయి. దీంతో నీలరంగు గుడ్లను చూసి వ్యాపారితో పాటు, చుట్టుపక్కల వారు బిత్తరపోతున్నారు.

గత పదేళ్లుగా కోళ్లను పెంచుతున్నానని, ఇటీవల ఈకోడి వింతగా ఇలా గుడ్లు పెడుతుందని హఫీజ్ చెప్పుకొచ్చాడు. దీనిపై వెటర్నరీ వైద్యుల్ని సంప్రదించగా.. ఈ గుడ్లు నీలం రంగులో ఉండటానికి ప్రధాన కారణం పిగ్మెంటేషన్ అని వెటర్నరీ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రఘు నాయక్ తెలిపారు.

Read more: Anjali Raghav Video: స్టేజీ మీద హీరోయిన్‌కు చేదు అనుభవం.!. వద్దంటున్న ప్రైవేటు పార్ట్ దగ్గర చెయ్యి పెట్టి మరీ.!. వీడియో వైరల్..

ఈ బిలివర్డిన్ వర్ణద్రవ్యం మారినప్పుడు, గుడ్డు యొక్క బయటి పొర నీలం రంగులోకి మారుతుందని వెల్లడించాడు. కోడి శరీరంలోని.. క్లోమంలో బిలివర్డిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం వల్ల ఈ విధంగా కోడి నీలం రంగులోకి మారి ఉంటుందని డాక్టర్ వెల్లడించాడు. ఈ కోళ్లను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల వారుభారీగా అతని కోళ్లఫారంకు తరలి వస్తున్నారు.   ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

