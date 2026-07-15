/ఒళ్లంతా కారం నీళ్లతో అభిషేకం.. వైరల్ అవుతున్న భక్తుడి వింత మొక్కు!

Thaipusam Festival Viral Video: భక్తికి హద్దులు లేవని.. నమ్మకం ముందు ఎలాంటి శారీరక శ్రమ అయినా తలవంచాల్సిందేనని తమిళనాడులో జరిగిన ఒక వింత ఆచారానికి సంబంధించిన ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. తమిళనాడులోని విళ్లుపురం జిల్లా, సిద్ధాత్తూరు గ్రామంలో ప్రతి ఏటా ఎంతో వైభవంగా జరిగే తైపూసం ఉత్సవాలు ఈసారి తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అంతేకాకుండా వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.. మురుగన్ స్వామి భక్తుడు ఒకరు పెట్టుకున్న వింత మొక్కుబడి.. దానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ మొక్కుబడి ఏంటి? అసలు వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఏంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
కారం నీళ్లతో అభిషేకం..
సాధారణంగా దేవుళ్లకు పాలు, పెరుగుతో పాటు పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి నీళ్లతో అభిషేకాలు చేయడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ.. సిద్ధాత్తూరులో జరిగిన తైపూసం ఉత్సవాల్లో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. మురుగన్ స్వామిపై ఉన్న అమితమైన భక్తితో ఒక భక్తుడు తన శరీరంపై మిరపపొడి కలిపిన నీటితో అభిషేకం చేయించుకున్నాడు.
స్వామివారికి మొక్కుకున్న మొక్కు తీర్చుకునే.. క్రమంలో భాగంగానే ఈ కఠినమైన ఆచారాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. సదరు భక్తుడు నిలబడి ఉండగా.. ఇతర భక్తులు, పూజారులు పెద్ద ఎత్తున మిరపపొడి కలిపిన ఎర్రటి నీటిని అతడి తలపై.. శరీరంపై కుమ్మరించారు. కంటికి కారం తగిలితేనే.. తట్టుకోలేని ఈ రోజుల్లో.. ఒళ్లంతా కారం నీళ్లతో అభిషేకం చేయించుకుంటూ.. సదరు భక్తుడు చూపిన నిబ్బరం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న వీడియో..
ఈ వింత ఆచారానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది. నెటిజన్లు ఈ దృశ్యాలను చూసి రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది భక్తి ప్రపత్తులా? లేక మూఢనమ్మకమా? అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. మరికొందరు ఇలాంటి శరీరానికి హాని కలిగించే పద్ధతులు అవసరమా? అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా సోషల్ మీడియాలో వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.