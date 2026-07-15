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ఒళ్లంతా కారం నీళ్లతో అభిషేకం.. వైరల్ అవుతున్న భక్తుడి వింత మొక్కు!

Murugan Devotee Chili Abhishekam Video: సిద్ధాత్తూరు గ్రామంలో జరిగి ఓ భక్తుడి మొక్కుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూనివారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:29 PM IST
ఒళ్లంతా కారం నీళ్లతో అభిషేకం.. వైరల్ అవుతున్న భక్తుడి వింత మొక్కు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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