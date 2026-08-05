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కాకీ డ్రెస్సులో వచ్చిన స్నేహితుడు.. వైకల్యాన్ని మరచి ఎగిరి గంతేసిన మిత్రుడు.. వీడియో!

True Friendship Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఇద్దరు వ్యక్తులకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా తన స్నేహితుడిని చూసి ఎగిరి గంతేసిన దివ్యాంగుడు వీడియో చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:02 PM IST
కాకీ డ్రెస్సులో వచ్చిన స్నేహితుడు.. వైకల్యాన్ని మరచి ఎగిరి గంతేసిన మిత్రుడు.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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