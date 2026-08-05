/కాకీ డ్రెస్సులో వచ్చిన స్నేహితుడు.. వైకల్యాన్ని మరచి ఎగిరి గంతేసిన మిత్రుడు.. వీడియో!

True Friendship Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో దృశ్యాలు కంటపడతాయి. కానీ, కొన్ని సంఘటనలు మాత్రం హృదయాన్ని మెలిపెట్టి.. కళ్లలో నీళ్లు తెప్పిస్తాయి. కాలం ఎంత మారినా.. హోదాలు ఎంత పెరిగినా స్వచ్ఛమైన స్నేహానికి అడ్డంకులు ఉండవని నిరూపించే ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మనసులను గెలుచుకుంటోంది. ఈ వీడియో చూసినవారంతా బాగోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన ఇద్దరు మిత్రులు అనుకోకుండా ఒకానొక సందర్భంలో విడిపోయారు. అందులో ఒకరు కష్టపడి చదివి.. పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఎంపికయ్యారు. కాగా, మరొకరు చిన్నతనం నుంచే దివ్యాంగుడిగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. రోజులు గడిచాయి.. కాలం పరుగెత్తింది. కానీ వారి మధ్య ఉన్న ఆత్మీయత మాత్రం అలాగే నిలిచిపోయింది. తాను ఎంతగానో ఆశించిన పోలీస్ ఉద్యోగాన్ని సాధించిన తర్వాత.. ఆ యువకుడు గర్వంగా తన ఖాకీ యూనిఫామ్ ధరించి.. తన చిన్ననాటి దివ్యాంగుడైన మిత్రుడిని కలవడానికి వెళ్లాడు.
తన చిన్ననాటి ప్రాణస్నేహితుడు పోలీస్ డ్రెస్సులో తన ముందుకు రావడం చూసిన ఆ దివ్యాంగుడి ఆనందానికి హద్దులు లేవు.. తన వైకల్యాన్ని కూడా మరచిపోయి.. ఎంతో ఉత్సాహంతో.. ఎగిరి దూకివెళ్లి.. తన మిత్రుడిని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు.. ఆ సమయంలో వారిద్దరి కళ్లలో కనిపించిన అనురాగం అక్కడున్న వారిని సైతం భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. ఈ క్షణాలను అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి తన కెమెరాలో చిత్రీకరించారు.
ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెటింట్లో అప్లోడ్ అవ్వడమే ఆలస్యం.. వేల సంఖ్యలో షేర్లు, మిలియన్ల కొద్దీ వీక్షణలతో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు నిజమైన స్నేహానికి ఇది కదా నిదర్శనం అంటూ రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ రోజుల్లో స్వార్థం లేని స్నేహాన్ని చూడటం కష్టం.. కానీ ఈ వీడియో నా హృదయాన్ని తాకింది.. అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు.. హోదా పెరిగినా తన పాత మిత్రుడిని.. అతడి పరిస్థితులను మర్చిపోకుండా వెళ్లి కలిసిన ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ నిష్కల్మషమైన మనస్సుకు నా సెల్యూట్.. అంటూ మరొకరు కామెంట్ చేశారు.
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