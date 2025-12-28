Video Viral: ఓర్నాయనో.. రెండు నెలలుగా బాలిక ముక్కులోనే బతికున్న జలగ..?.. ఎలా తీశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Doctors removed live leech from girl nose in rajasthan video: సాధారణంగా జలగ నీళ్లలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే విధంగా నీళ్ల పదున ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఉంటాయి. అందుకు నీళ్లలోకి వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతుంటారు. జలగలు చాలా డెంజర్గా ఉంటాయి.అవి శరీరంను పట్టుకుంటే రక్తంను అంతా పీల్చేస్తాయి. పొరపాటున కూడా వదలవు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక బాలికముక్కులోకి జలగ ప్రవేశించింది. మరీ అది ఎలా వెళ్లిందో కానీ అది బైటకు రాలేదు.ఈ క్రమంలో బాలిక కొన్ని రోజులుగా విలవిల్లాడిపోయింది. రాజస్థాన్ లో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
New Fear Unlocked And When I googled... there were so many such cases...
A 12 y/o girl had nasal pain and bleeding for 2 months. Doctors found a leech living in her nostril... it came out when her nose touched water.
• She drank from forest streams with her hands. Tiny leeches… pic.twitter.com/lxMg19UJyv
— زماں (@Delhiite_) December 28, 2025
రాజస్థాన్లోని స్థానికంగా ఉండే ఒక బాలిక బర్రెలు మేపడానికి అడవికి వెళ్లింది. అక్కడ దాహం వేయడంతో కాలువక లోకి వెళ్లింది. అక్కడ జలగ అనుకొకుండా ఆమె ముక్కులోకి వెళ్లింది. ఆమె తొలుత అది బైటకు వెళ్లిపోయిందని భావించిందంట. కానీ అది ముక్కులోనే ఉండటంను తర్వాత గ్రహించింది. అది బాలిక రక్తంను పీలుస్తు పెద్దదిగా మారింది.
ఇలా రెండు నెలలు గడిచిపోయాయి.ఇక బాలికకు...ఊపిరి తీసుకోవటం ఇబ్బందిగా మారింది. ముక్కులో నొప్పి కూడా రావటం మొదలైంది. దీంతో రక్తం కారుతుండంతో నిపుణులైన డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లారు. అప్పుడు వారు గంటల పాటు శ్రమించి బాలిక ముక్కులో నుంచి ఎట్టకేలక జలగను బైటకు తీశారు. ఈ ఘటనను రికార్డు కూడా చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపైన నెటిజన్లు భిన్నంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు .
రెండు నెలలుగా జలగ ముక్కులో ఉండటమేంటనీ డౌటానుమానంవ్యక్తం చేస్తున్నారు . మా చెవుల్లో ఏమైన క్యాబెజీ ఫ్లవర్ లు కన్పిస్తున్నాయా అంటూ పంచ్ లు వేస్తున్నారు. పబ్లిసిటీ కోసం ఇలాంటివి అవసరమా..?.. అంటూ సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. ఇది తెలియని అమాయక జనాలు కొంతమంది నిజమే అనుకుని బాబోయ్.. అంత పెద్దదిగా ఉందేంటీ అని షాక్ అవుతున్నారు.
