English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఓర్నాయనో.. రెండు నెలలుగా బాలిక ముక్కులోనే బతికున్న జలగ..?.. ఎలా తీశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓర్నాయనో.. రెండు నెలలుగా బాలిక ముక్కులోనే బతికున్న జలగ..?.. ఎలా తీశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Leech in girl nose in rajasthan: బాలిక ముక్కులోకి జలగ ఎలావెళ్లిందో కానీ దూరిపోయి అక్కడ రక్తం పీల్చుకుంటూ తిష్టవేసుకుని ఉండిపోయింది. ఎంతగ బైటకు తీద్దామన్న సాధ్యపడలేదు. ఇటీవల బాలికకు ముక్కు నుంచి రక్తస్రావం అధికం కావడంతో నిపుణుల దగ్గరకు వెళ్లడంతో ఆమె ముక్కులో దూరిన జలగను బైటకు తీశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:22 PM IST
  • రాజస్తాన్ లో షాకింగ్ ఘటన..
  • బాలిక ముక్కులో నక్కిన జలగ..

Trending Photos

Murari Movie: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ట్రీట్.. మురారి మూవీ రీరిలీజ్‌లో సర్‌ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్..!
5
Murari movie
Murari Movie: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ట్రీట్.. మురారి మూవీ రీరిలీజ్‌లో సర్‌ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్..!
Shukra Transit: శుక్రుడి అద్వీతీయమైన ద్వి సంచారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు.. ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..
8
Shukra Gochar
Shukra Transit: శుక్రుడి అద్వీతీయమైన ద్వి సంచారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు.. ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..
Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ariyana Glory
Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
January 1 Astrology
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
Video Viral: ఓర్నాయనో.. రెండు నెలలుగా బాలిక ముక్కులోనే బతికున్న జలగ..?.. ఎలా తీశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Doctors removed live leech from girl nose in rajasthan video: సాధారణంగా జలగ నీళ్లలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే విధంగా నీళ్ల పదున ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఉంటాయి. అందుకు నీళ్లలోకి వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతుంటారు. జలగలు చాలా డెంజర్గా ఉంటాయి.అవి  శరీరంను పట్టుకుంటే రక్తంను అంతా పీల్చేస్తాయి. పొరపాటున కూడా వదలవు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక బాలికముక్కులోకి జలగ ప్రవేశించింది. మరీ అది ఎలా వెళ్లిందో కానీ అది బైటకు రాలేదు.ఈ క్రమంలో బాలిక కొన్ని రోజులుగా విలవిల్లాడిపోయింది. రాజస్థాన్ లో జరిగిన ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 రాజస్థాన్‌లోని  స్థానికంగా ఉండే ఒక బాలిక బర్రెలు మేపడానికి అడవికి వెళ్లింది. అక్కడ దాహం వేయడంతో కాలువక లోకి వెళ్లింది. అక్కడ జలగ అనుకొకుండా ఆమె ముక్కులోకి వెళ్లింది.  ఆమె తొలుత అది బైటకు వెళ్లిపోయిందని భావించిందంట. కానీ అది ముక్కులోనే ఉండటంను తర్వాత గ్రహించింది. అది బాలిక రక్తంను పీలుస్తు పెద్దదిగా మారింది.

ఇలా రెండు నెలలు గడిచిపోయాయి.ఇక బాలికకు...ఊపిరి తీసుకోవటం ఇబ్బందిగా మారింది. ముక్కులో నొప్పి కూడా రావటం మొదలైంది. దీంతో రక్తం కారుతుండంతో నిపుణులైన డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లారు. అప్పుడు వారు గంటల పాటు శ్రమించి బాలిక ముక్కులో నుంచి ఎట్టకేలక జలగను బైటకు తీశారు. ఈ ఘటనను రికార్డు కూడా చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపైన నెటిజన్లు భిన్నంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు .

Read more: Video Viral: అరె వావ్.. చీరకట్టులో అమ్మాయి బైక్ రైడింగ్.. జనాల మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తున్న వీడియో..

రెండు నెలలుగా జలగ ముక్కులో ఉండటమేంటనీ డౌటానుమానంవ్యక్తం చేస్తున్నారు . మా చెవుల్లో ఏమైన క్యాబెజీ ఫ్లవర్ లు కన్పిస్తున్నాయా అంటూ పంచ్ లు వేస్తున్నారు. పబ్లిసిటీ కోసం ఇలాంటివి అవసరమా..?.. అంటూ సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. ఇది తెలియని అమాయక జనాలు కొంతమంది నిజమే అనుకుని బాబోయ్.. అంత పెద్దదిగా ఉందేంటీ అని షాక్ అవుతున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RajasthanVideo ViralLeech in Girl nosesocial mediaTrending Video

Trending News