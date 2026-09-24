/మహిళ చెవిలో దూరిన చిన్న పాము.. వీడియో ఇదే!

Snake Ear Removal Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో రకాల వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తే.. మరికొన్ని భయాన్ని పుట్టిస్తూ ఎంతగానో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఓ వీడియో నెటిజన్లను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. రాత్రి వేళ ఇంట్లో నిద్రపోతున్న సమయంలో ఒక మహిళ చెవిలోకి ఏకంగా చిన్న పాము దూరింది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక మహిళ ఆసుపత్రిలో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. అయితే, ఆమె చెవి రంధ్రం నుంచి ఒక చిన్న పాము తలను బయటకు పెట్టి చూడొడం మీరు చూడొచ్చు.. పక్కనే ఉన్న ఒక వైద్యుడు శస్త్రచికిత్సకు ఉపయోగించే ఫోర్సెప్స్ సహాయంతో ఆ పామును నెమ్మదిగా బయటకు లాగేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తోంది.. పాము తన నోరు తెరిచి బయటకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ వీడియో లక్షలాది వ్యూస్తో పాటు వేల సంఖ్యలో షేర్లతో వైరల్ సెన్సేషన్గా మారింది.
ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవ్వడంతో పలువురు ఫ్యాక్ట్-చెకర్లు, వైద్య నిపుణులు దీనిపై తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది నిజమైన ఘటన కాకపోవచ్చని.. కేవలం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ వ్యూస్తో పాటు లైకులు సంపాదించేందుకు తయారు చేసిన స్టంట్ లేదా మార్ఫింగ్ వీడియో కావచ్చని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మనుషుల చెవి రంధ్రం చాలా చిన్నదిగా.. ఎంతో ఇరుగ్గా ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం.. ఒక పాము ఆ చిన్న రంధ్రంలోకి అంత దూరం వెళ్లి.. మళ్లీ తల పైకి పెట్టి బయటకు చూడటం జరగదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తూ వస్తున్నారు.
ఈ వీడియో నిజమా కాదా అనే అంశం పక్కన పెడితే.. నేలపై నిద్రపోయే సమయంలో చిన్నపాటి కీటకాలతో పాటు ప్రాణులు శరీర భాగాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం, వేసవి సమయాల్లో నేలపై పడుకునే అలవాటు ఉన్నవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పకుండా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంటి నేలపై లేదా ఆరుబయట పడుకునే క్రమంలో తప్పనిసరిగా మస్కిటో నెట్స్ వినియోగించాల్సి కోరుతున్నారు.