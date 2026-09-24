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మహిళ చెవిలో దూరిన చిన్న పాము.. వీడియో ఇదే!

Snake Ear Removal Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక మహిళ చెవిలో పాము దూరి.. దానిని ఒక వైద్యుడు బయటికి తీస్తున్న ఘటన ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 24, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:03 PM IST
మహిళ చెవిలో దూరిన చిన్న పాము.. వీడియో ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మహిళ చెవిలో దూరిన చిన్న పాము.. వీడియో ఇదే!
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