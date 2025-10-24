Doctor Romance Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలను ఎక్కువగా చూసేందుకు జనాలు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని AI సృష్టించిన వీడియోలు జనాలు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు. మానవులు తీసిన వీడియోల కంటే AI వీడియోలే ఎక్కువగా క్లారిటీ ఉండడంతో చాలామంది తేలికగా గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు. ముఖ్యంగా హీరో హీరోయిన్స్ రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టించిన వీడియోలు జనాల్లోకి ఎక్కువగా వెళుతున్నాయి. వీటిని చూసి చాలామంది నిజం అనుకుంటున్నారు. దీంతో చాలామంది AI ద్వారా వీడియోలు సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. తాజాగా కూడా వైద్యుడికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది..
ఇటీవల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సృష్టించిన వైద్యుడికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక వైద్యుడు అనారోగ్యంతో వచ్చిన యువతికి వైద్యం చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఇదే సమయంలో ఆ వైద్యుడు ఆమె పొట్టపై చేయి.. వేసి చేతిని కదిలించడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆ వైద్యుడు కొద్దిసేపు పొట్టపై చేయి వేసి అటు ఇటు కదిలించడం కూడా కళ్ళ కట్టినట్లు చూడొచ్చు. ఈ సందర్భంలో ఆ యువతి కూడా రొమాంటిక్ గా ఫీల్ అవ్వడం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
సాధారణంగా చాలామంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ద్వారా రొమాంటిక్ వీడియోలను ఎంతో సులభంగా సృష్టిస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. అలాగే జనాలు కూడా పడి పడి ఇలాంటి వీడియోలను చూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ రొమాంటిక్ సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను Ai Sare model అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. కేవలం 5 సెకండ్లు కలిగిన ఈ వీడియోను ఇప్పుడు జనాలు పిచ్చిపిచ్చిగా చూసేస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి