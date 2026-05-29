/Medical Miracle: వైద్యులకే మైండ్ బ్లాక్.. కడుపునొప్పి అని వెళ్తే.. లోపల ఏకంగా 1.3 కిలోల రాయి!

Medical Miracle Latest News: సాధారణంగా కిడ్నీల్లోనో.. మూద్రాశయాంలోనో.. రాళ్లు ఏర్పడడం గురించి మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం. అవి సాధారణంగా మిల్లీమీటర్లు లేదా కొన్ని సెంటీమీటర్ల పరిమాణంలో.. రవ్వంత సైజులో ఉంటాయని అప్పుడప్పుడు డాక్టర్లు చెబుతూ ఉంటారు. కానీ చైనాలోని వైద్యులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన ఒక విచిత్రకరమైన, అత్యంత అరుదైన ఘటన వెలుగు చూసింది. ఒక వ్యక్తి మూత్రాశయం నుంచి ఏకంగా 1.3 కిలోల బరువున్న భారీ రాయిని వైద్యుని శస్త్రచికిత్స ద్వారా విజయవంతంగా తొలగించారు. ఈ పరిమాణంలో రాయి ఉండటం చూసి ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్లే తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది..
చైనాకు చెందిన 56 ఏళ్ళు వయస్సు కలిగిన చన్ అనే రైతు గత మూడేళ్లుగా తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నారు.. మూత్ర విసర్జన చేసే సమయంలో అతడికి భరించలేని నొప్పి వచ్చేదట.. అయితే అది సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా చిన్నపాటి సమస్యగా భావించిన చెన్.. ఆసుపత్రికి వెళ్లకుండా స్థానికంగా దొరికే మందులను వాడుతూ కాలం వెళ్ళదీశాడు.. అలా మూడేళ్ల పాటు నరకయాతన అనుభవించేశాడు. ఇటీవలే కాలంలో ఆ నొప్పి మరింత తీవ్రం కావడంతో.. తట్టుకోలేక స్థానిక పెద్ద ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించేసాడు..
బాధితుడికి స్కానింగ్తో పాటు ప్రత్యేకమైన ఎక్స్రే నిర్వహించిన వైద్యులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.. అతడి మూత్రాశయం మొత్తం ఒక పెద్ద భారీ రాయితో నిండి ఉండటాన్ని గమనించారు.. పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారడంతో.. నిపుణులైన సర్జన్ల బృందం అత్యవసరంగా ప్రత్యేకమైన సర్జరీ నిర్వహించింది. గంటల పాటు శ్రమించి.. అతని పొట్ట భాగం నుంచి ఆ భారీ రాయిని బయటకు తీశారు.. ఆ బయటికి తీసిన రాయి వింత రంగులో కనిపించడం విశేషం..
ఇలా బయటికి తీసిన రాయిని బరువు తూచగా.. ఏకంగా 1.3 కిలోల బరువు ఉన్నట్లు తేలింది.. ఇంత పెద్ద రాయిని కడుపులో పెట్టుకొని మూడేళ్ల పాటు ఎలా భరించాడో అని వైద్యులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆపరేషన్ విజయవంతం కావడంతో రైతు చెన్ కోరుకుంటున్నాడని.. ఆ నరకం నుంచి విముక్తి లభించిందని వైద్యులు వెల్లడించారు. నీరు తక్కువగా తాగడంతో పాటు మూత్రాన్ని ఎక్కువ సేపు ఆపుకోవడం వల్ల, వివిధ రకాల జీవనశైలి అలవాట్ల వల్ల ఇలాంటి రాళ్లు ఏర్పడతాయని.. నొప్పి వస్తే నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని ఈ సందర్భంగా వైద్యులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు..
