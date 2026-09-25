/King Cobra Video: పెంపుడు శునకంకు సుస్సు పోయించిన కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..

Dog attacks on king cobra fight video: చాలా మంది తమ ఇళ్లలో ఇటీవల కుక్కలను పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు. మంచి తిండి, వాకింగ్, ఆస్పత్రులకు కూడా తీసుకెళ్తుంటారు. అవి కూడా అంతే విశ్వాసంతో ఉంటాయి. తమ యజమానిని వదిలి ఒక్కనిముషం కూడాఉండవు. ఎక్కడకు వెళ్లిన తోక ఊపుకుంటూ అక్కడకు వస్తాయి. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. పొరపాటున కొత్తవాళ్లు ఇంటి ఆవరణలో వస్తే వారికి చుక్కలు చూపిస్తుంది.
ఇక చెట్లలో, పాములు లేదా ఇతరజీవులు కన్పిస్తే పెంపుడు శునకాలు చీల్చి చెండడతాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఒక పెంపుడు శునకం తన ఇంటి ఆవరణలో వచ్చిన కింగ్ కోబ్రాకు చుక్కలు చూపించింది. అది కూడా అదే రెంజ్లో దాడికి దిగింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
ఒక కింగ్ కోబ్రా చెట్ల నుంచి బైటకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత బుసలు కొడూతు మెల్లగా వెళ్తుంది. దీన్ని గమనించిన శునకం వెంటనే దాని మీద అరుస్తు వెళ్లి దాడి చేసింది. ఇక కింగ్ కోబ్రా సైతం శునకం మీద పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అది ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకుంది. కింగ్ కోబ్రా పదేపదే శునకం మీద దాడికి యత్నించింది.
అవి రెండు కూడా చాలా సేపు ఫైటింగ్ కు దిగాయి. చివరకు కింగ్ కోబ్రా అక్కడున్న గొడగుండా చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. మరోవైపు శునకం మోరుగుతూ ఇంట్లోని వారిని అలర్ట్ చేసింది. వారు దూరం నుంచి ఈ వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.