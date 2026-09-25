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King Cobra Video: పెంపుడు శునకంకు సుస్సు పోయించిన కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..

Dog vs king cobra video: కింగ్ కోబ్రా బుసలు కొడుతూ పెంపుడు శునకంకు చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. అది బుసలు కొడుతుంటూ పాపం.. శునకం భయంతో వణికిపోయింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 25, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:56 PM IST
King Cobra Video: పెంపుడు శునకంకు సుస్సు పోయించిన కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: kingcobrafightvideoviral

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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King Cobra Video: పెంపుడు శునకంకు సుస్సు పోయించిన కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..
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