Dog Bites Car Bumper Video: వామ్మో.. మనుషుల పిక్కలే కాదు.. కారును కూడా వదలని వీధికుక్కలు.. షాకింగ్ వీడియో..

Dog damaged Maruti Suzuki x16 car: కారు బంపర్ ను కుక్క తన బలమైన పళ్లతో పీకి అవతల పడేసింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు బిత్తర పోతున్నారు. మరీ ఇంత వైలెంట్ గా ఉందేంటీ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. కుక్కలు మనుషుల్నేకాదు.. కారులపై కూడా దాడుల చేస్తాయా.. అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:21 PM IST
  • కారును కూడా వదలని వీధికుక్క..
  • వీడియో వైరల్..

Dog bites maruti suzuki xl6 car bumper for hunting rat video: దేశంలో వీధి కుక్కల రచ్చ కొన్ని రోజులుగా హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే దీనిపై సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా వెళ్లింది. కొంత మంది వీధికుక్కలకు ఫెవర్ గా ర్యాలీలు కూడా తీశారు. మరోవైపు వీధికుక్కలు మాత్రం పలుచోట్ల చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా దొరికిన వారిని దొరికినట్లు వారి పిక్కల్ని కొరుకుతున్నాయి.

ఇటీవల కుక్క కాటు ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి.తాజాగా.. ఒక వీధి కుక్క వీడియో ఒకటి నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది.  దీనిలో వీధికుక్కలు  పార్కింగ్ చేసిన కారులో ఎలుక దూరడంను గమనించాయి.వెంటనే కారు దగ్గరకు వెళ్లి బంపర్ ను బలమైన పళ్లతో పీకేశాయి. కుక్క ఎంత ఆకలిగా ఉందో కానీ.. అది బలంగా ఉండే కారు బంప్ ను కూడా పీకి పడేసింది.

కారులో దూరితే తన ప్రాణాలు కాపాడుకుంటానని భావించిన ఎలుకకు కుక్క బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. మారుతి కారు బంపర్ పీకేసి మరీ ఎలుకను పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏంచక్కా మిషన్ సక్సెస్ అన్నట్లు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

Read more: Video Viral: మాతల్లే.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో నూడుల్స్ వండిన మహిళ.. ఇండియన్ రైల్వేస్ సీరియస్.. వీడియో..

మొత్తంగా ఈ ఘటనను దూరం నుంచి కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  ఏంట్రా నాయన.. ఇంత వైలెంట్ గా దాడి చేసిందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

