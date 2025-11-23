Dog Bites Car Bumper Video: వామ్మో.. మనుషుల పిక్కలే కాదు.. కారును కూడా వదలని వీధికుక్కలు.. షాకింగ్ వీడియో..

Dog bites maruti suzuki xl6 car bumper for hunting rat video: దేశంలో వీధి కుక్కల రచ్చ కొన్ని రోజులుగా హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే దీనిపై సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా వెళ్లింది. కొంత మంది వీధికుక్కలకు ఫెవర్ గా ర్యాలీలు కూడా తీశారు. మరోవైపు వీధికుక్కలు మాత్రం పలుచోట్ల చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా దొరికిన వారిని దొరికినట్లు వారి పిక్కల్ని కొరుకుతున్నాయి.
Maruti Suzuki Built Quality 🙏🙏
See how dog tore XL6 bumper😂😂 pic.twitter.com/QzhNAOOZQl
— బిల్లా విజయ్ (@BillaVijayReddy) November 20, 2025
ఇటీవల కుక్క కాటు ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి.తాజాగా.. ఒక వీధి కుక్క వీడియో ఒకటి నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీనిలో వీధికుక్కలు పార్కింగ్ చేసిన కారులో ఎలుక దూరడంను గమనించాయి.వెంటనే కారు దగ్గరకు వెళ్లి బంపర్ ను బలమైన పళ్లతో పీకేశాయి. కుక్క ఎంత ఆకలిగా ఉందో కానీ.. అది బలంగా ఉండే కారు బంప్ ను కూడా పీకి పడేసింది.
కారులో దూరితే తన ప్రాణాలు కాపాడుకుంటానని భావించిన ఎలుకకు కుక్క బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. మారుతి కారు బంపర్ పీకేసి మరీ ఎలుకను పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏంచక్కా మిషన్ సక్సెస్ అన్నట్లు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
మొత్తంగా ఈ ఘటనను దూరం నుంచి కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఏంట్రా నాయన.. ఇంత వైలెంట్ గా దాడి చేసిందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
