Cobra Open Hood Video: పడగ విప్పిన నాగుపామును కొరకబోయిన కుక్క.. చివరికి ఏం జరిగిందో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..

Cobra Open Hood Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ నాగుపాము కుక్కతో తలపడుతున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కుక్కతో దాడికి దిగడం మీరు గమనించవచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:52 PM IST

Cobra Open Hood Video Viral: ఇప్పుడు చాలామందికి కుక్కలు అని ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్నారు. మనుషుల జీవితాల్లో కుక్కలు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగ ఇవి ఎంతో విశ్వాసంగా ఉండటమే కాకుండా పెంచుకుంటున్న యజమానులకు చేదోడుగా నిలుస్తున్నాయి. దీని కారణంగా చాలామంది ఎంతో ఇష్టం కొద్ది పెంచి పోషిస్తున్నారు. అయితే, కొన్ని కఠిన సమయాల్లో కూడా కుక్కలు మనుషులకు ఎంతగానో సహాయపడుతున్నాయి. మనుషులకు ప్రమాదాలు తప్పించడంలో నెంబర్ వన్‌గా నిలుస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇంటికి రక్షణగా కూడా కాపలాదారుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. అయితే నిత్యం సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది కుక్కలకు సంబంధించిన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువగా డాగ్ లవర్స్ చూస్తున్నారు. 

చాలామంది వైరల్‌ అవుతున్న కుక్కల వీడియోలను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. తాజాగా ఓ కుక్కకు సంబంధించిన వీడియో చూసి మరింత ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోలో కుక్క ఏకంగా పాముతోనే తలపడుతున్న దృశ్యాలు మీరు కళ్ళ కట్టినట్లు చూడొచ్చు. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముతో కుక్క దాడికి దిగడం.. అంతేకాకుండా ఆ కుక్క పామును కొరికేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. 

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ నాగుపాము సాధారణంగా నేలపై పడక విప్పి నిలబడి ఉండడం చూడొచ్చు. అలాగే ఆ పాము కుక్కను చూడగానే దాని వైపుకు తిరగడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఆ పామును చూసిన కుక్క దానిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే అది ఆ నాగుపాముని కొరకడానికి తోక దగ్గర దాకా వెళ్ళింది. అయితే ఇదే సమయంలో పాము కాస్త ముందుకు వచ్చి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించే సమయంలోనే తప్పించుకుని బయటపడింది. 

ఇలా రెండిటి మధ్య దాడి కొద్దిసేపు వరకు కొనసాగింది. రెండు ఒకదానికొకటి చాలాసేపటి వరకు దాడి చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి.. ఇందులో రెండు గాయపడకపోయినప్పటికీ.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను మాత్రం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేశాయి. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది చివరి వరకు ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తిగా  తిలకించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ స్నేక్ క్యాచర్కు సంబంధించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

