King Cobra Video: తల్లి ప్రేమంటే ఇది.. కుక్క తన పిల్లలను నాగుపాము నుంచి రక్షించేందుకు భీకర పోరాటం.. వీడియో మీకోసమే..

King Cobra Video Watch: ఓ కుక్క తన పిల్లలను నాగుపాము నుంచి రక్షించుకోవడానికి చేసిన కృషి కి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.  ఈ వీడియో చూసి తల్లి ప్రేమ గొప్పతనం గురించి అందరూ తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:36 PM IST

King Cobra Video Watch Here: కుక్కపిల్లలను కాపాడేందుకు తల్లి సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో, తల్లి ప్రేమ కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. ఓ నాగుపాము తన పిల్లలను తినడానికి ప్రయత్నించగా, తల్లి కుక్క ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించింది. అది ఏకంగా పాముకు అడ్డంగా నిలబడి, తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పిల్లలను కాపాడింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ గా మారాయి. నిజానికి తల్లి ప్రేమ ఏంటో ఈ వీడియో ద్వారా మీరందరూ తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తారు. ఆ ప్రేమ మనుషుల్లోనే కాకుండా జంతువుల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అలాంటి సంఘటనే ఇది. తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి ఓ కుక్క, పాముకు ఎదురెళ్లి నిలబడింది. తన పిల్లలు ఉన్న చోటికి పాము రాకుండా అడ్డంగా నిలిచింది. చివరికి, ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి పామును తరిమికొట్టి కుక్కపిల్లలను రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు.. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లోనే ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ప్రేమ ఏంటో? తల్లికి పిల్లలపై ఉన్న ప్రేమ ఏంటో తెలుస్తుంది. 

రెస్క్యూ ఆపరేషన్..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. తల్లి కుక్క తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి పాముతో పోరాడుతున్న దృశ్యం కళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుంది.. కుక్క పిల్లలు గుంపుగా ఉండగా, దానికి దగ్గరగా ఒక నాగుపాము వచ్చింది. తన పిల్లలను పాము నుంచి కాపాడుకోవడానికి తల్లి కుక్క ధైర్యంగా పాముకు ఎదురు నిలబడి ఉండడం కూడా మీరు వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. అయితే, ఈ ఘటనను చూసి ఓ యువకుడు స్నేక్ క్యాచర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అతడు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నాడు.

స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో రిస్క్ చేసి ఆ పాము తోకను పట్టుకొని కుక్క ఉండే ప్రదేశం నుంచి బయటికి తీసుకువచ్చాడు. ఇదే సమయంలో పాము నెమ్మదిగాత ఇప్పటికే వేటాడి తిన్న ఎలుకను బయటికి కక్కేసింది.. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ వెంటనే ఆ పామును పట్టుకొని ఓ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించాడు. ఇలా పట్టుకున్న పామును అతడు సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టినట్లు తెలిపారు. ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన ఆసక్తి కలిగించే దృశ్యాలు వైరల్ అవ్వడం చాలా అరుదు. అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా తల్లి ప్రేమ గొప్పతనం గురించి కూడా కామెంట్లలో వివరిస్తున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

cobra snakes videoCobra Venom Videotelugu newsViral newsLatest Viral News

