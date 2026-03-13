Video Viral: వామ్మో.. మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే.. పార్శీల్ లో బైటపడ్డ కుక్క కాలు.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Dog leg found in mutton biryani online order in Kanpur video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. నెటిజన్లు ఎక్కడ వింత ఘటనలు జరిగిన వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేసి వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. తమకు కల్గిన వింత అనుభావాల్ని సైతం నెటిజన్ లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు. చాలా మంది ఫుడ్ కోసం తరచుగా ఆన్ లైన్ ప్లాట్ ఫామ్ మీద ఆధాపడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఆర్డర్ పెట్టిన బిర్యానీ ప్యాకెట్లలో బొద్దింకలు, కీటకాలు వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి. మరికొన్నిసార్లు పాచీపోయిన, చెడు వాసనలు వస్తున్న మాంసంను కూడా పార్శీల్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
ఇలాంటి ఘటనలను వారు వీడియోలు తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో తమ ఆవేదనను పోస్టు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో యూపీలోని కాన్పూర్ లో ఒక జోమాటో కస్టమర్ తనకు కల్గిన చేదు అనుభవంను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
కాన్పూర్లోని జొమాటో అనే ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక వ్యక్తి మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టాడు. తిందామని మెల్లగా ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేసేసరికి అందులో కుక్కకాలు ఎముక వచ్చింది. దీంతో అతను ఆశ్చర్యపోయాడు. దాన్ని మరింత జాగ్రత్తగా చూడగా అది శునకం కాలు బొక్క అని గుర్తించాడు.
తనకు కల్గిన చేదు అనుభవంను వెంటనే ఫోన్ లో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. మరీ అసలు దానిలో కుక్కకాలు ఎలా వచ్చిందనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది. మరోవైపు జొమాటో వారు కేవలం పార్సీల్ తీసుకుని వస్తారు... రెస్టారెంట్ వాళ్లది తప్పని అంటూన్నారు. ఏదీ ఏమైన దీనిపై అసలు నిజాలు బైటపడితే ఒక క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు.