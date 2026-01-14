English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: సంక్రాంతి వేళ అద్బుతం.. 48 గంటలుగా హనుమాన్ విగ్రహం చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న శునకం.. వీడియో..

Bijnor Dog Viral Video: హనుమాన్ విగ్రహం చుట్టు శునకం ఆగకుండా నాన్ స్టాప్ గా తిరుగుతు ఉంది.ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 14, 2026, 04:19 PM IST
Dog performs parikrama front of hanuman ji in Bijnor uttar Pradesh Video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి.మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిగాను ఉంటాయి. మొత్తంగా నెటిజన్లు ఇటీవల ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొన్ని వెరైటీ  ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  

కొన్ని సార్లు నోరులేనీ జీవాలు సైతం దేవుళ్లను కొలిచిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఒక శునకం రెండు రోజులుగా హనుమాన్ విగ్రహం చుట్టు తిరుగుతు ఉంది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బిజ్నోర్ జిల్లాలోని అద్బుతం చోటు చేసుకుంది. ఒక శునకం స్థానికంగా ఉన్న హనుమాన్ ఆలయంలో గత 48 గంటలుగా విగ్రహంచుట్టు నిరంతరం ప్రదక్షిణలు చేస్తూనే ఉంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుండి ఆ కుక్క హనుమంతుడి విగ్రహం చుట్టూ అవిశ్రాంతంగా ప్రదక్షిణలు చేస్తోంది.

దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ఆశ్చర్యంతో చూస్తు ఉండిపోయారు. కొంత మంది దీన్ని వీడియోలు తీశారు. 
 బిజ్నోర్‌లోని నాగినా తహసీల్‌లోని నంద్‌పూర్ గ్రామంలోని పురాతన హనుమాన్ ఆలయంఉంది.

Read more: Mathura Snake Viral Video : వామ్మో.. జాకెట్ లో పామును పెట్టుకుని ఆస్పత్రికి వచ్చిన వ్యక్తి.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసా..?

ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ ఒక శునకం హనుమాన్ చుట్టు నిరంతరంగా ప్రదక్షిణలు చేస్తు ఉంది. మొత్తంగా దీన్ని స్థానికులు కొంత మంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. సంక్రాంతి వేళ అద్భుతంగా స్థానికులు చెబుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshVideo Viralsocial mediaDog performs ParikramaTrending Video

