  • Snake Dog Video: పాము, కుక్క వైరం.. గంటపాటు జరిగిన యుద్ధంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Dog Snake Fight With One Hour Lastly Know What Happened: జంతువుల మధ్య వైరం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. వాటిలో పాము ముంగిస ఒకటీ అయితే రెండోది పాము, కుక్క. గంటపాటు ఈ రెండూ పోట్లాడగా చివరకు ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:45 PM IST

Snake vs Dog: జీవ ప్రపంచంలో ఒక జీవితో మరో జీవికి పడదు. దానికి మానవులు కూడా అతీతం కాదు. మానవుల విషయం పక్కనపెడితే పాములకు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఉంటాయి. పాములు పగబట్టడంలో.. తమ జాతి పాములతోనే పోరాడే పాములు ఇక వేరే జాతి జంతువులతో కూడా శత్రుత్వం కొనసాగిస్తాయి. వాటిలో పాము, ముంగిస ఒకటీ కాగా.. రెండోది పాము, కుక్క. ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్‌గా మారింది. పాము, కుక్క కలిసి రెండూ కొన్ని నిమిషాల పాటు పోరాటం చేశాయి. చివరకు కుక్క పైచేయి సాధించింది. పామును చంపేసి యజమాని కుటుంబాన్ని కాపాడింది. తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లా ధూళిమిట్టలో ఈ సంఘటన జరగ్గా.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లా ధూళిమిట్టలో బడుగు సాయిలు అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలోకి నాగుపాము వచ్చింది. పాము వచ్చి బుసలు కొట్టడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళన చెందింది. పాము రావడంతో ఏం చేయాలో పాలుపోకపోవడంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు కూడా వచ్చారు. ఆ పాము కాటు వేయకుండా బయటకు పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వారు పెంచుకుంటున్న కుక్క పాముపై ప్రతాపం చూపించింది.

అందరూ బెదిరించడంతో ప్రాణభయంతో ఆ నాగుపాము ఇంటి గోడ పక్కన ఉన్న రంధ్రంలోకి వెళ్లింది. అయితే పెంపుడు కుక్క ఇది గమనించి పామును తోక పట్టుకుని బయటకు లాగింది. బయటకు లాగిన నాగుపాముతో కుక్క పోట్లాడింది. అటు మనుషులు, ఇటు కుక్క దెబ్బకు పాము ఎటు పోలేని పరిస్థితి. ప్రాణభయంతో పారిపోతుండగా కుక్క పట్టుకుని వచ్చి యుద్ధం చేసింది. దీంతో ప్రాణం పోతున్నా ఆ పాము కుక్కతో హోరాహోరీగా పోరాడింది. అయితే అప్పటికే తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ పాము కుక్క దెబ్బకు ప్రాణం విడిచింది. వెంటాడి వేటాడి ప్రాణం పోయేంత వరకు పాముతో  కుక్క పోరాటం చేసింది.

ఈ పాము, కుక్క పోరాటాన్ని ఆ కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. యజమాని కుటుంబాన్ని పాము బారి నుంచి కుక్క కాపాడడం ఆసక్తికరంగా మారింది. మనుషులపై కుక్క చూపించే విశ్వాసానికి మరో ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఈ సంఘటన. పాము, కుక్క కొట్లాడే వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేసింది. ఇన్నాళ్లు పాము, ముంగిస పోరాటం చూశాం కానీ పాము, కుక్క కొట్లాడడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ వీడియో మీరు కూడా చూసేయండి.

