Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:09 PM IST

Doom Scrolling: రోజుకి 6 గంటలకు రీల్స్ చూడాలి..అదే ఉద్యోగం, లక్షల్లో జీతం.. ఎక్కడంటే?

Reels Doom Scrolling Job: సాధారణంగా, కంపెనీలు ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా సైట్‌లను చూడటానికి అంగీకరించవు. కానీ ఇక్కడ ఒక కంపెనీ మా కంపెనీలో పనిచేయడానికి యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తప్పకుండా చూడాలంటూ రూల్ పెట్టింది అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

రోజూ 6 గంటలు రీల్స్ చూడాలి!
ముంబైకి చెందిన మాంక్ ఈ తమ కంపెనీకి కొత్త ఉద్యోగులను నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కాబోయే ఉద్యోగుల అర్హతలు యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లను ఉపయోగించి రోజుకు ఆరు గంటలకు పైగా ఉండాలంటూ పెట్టిన రూల్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో దృష్టిని ఆకర్షించింది. గమనిక: మాంక్-ఈ సీఈఓ విరాజ్ సేథ్ తన లింక్డ్ఇన్ పేజీలో ఈ విధంగా పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకునే వారు ప్రతిరోజూ యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మొదలైన వాటిలో వీడియోలను స్క్రోల్ చేస్తూ ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 

సోషల్ మీడియాలో వీడియోలను ఎక్కువగా స్క్రోల్ చేసే వారిని ఇంగ్లీషులో డూమ్ స్క్రోలర్లు అంటారు. ఆ విషయంలో తన కంపెనీకి పని కోసం డూమ్ స్క్రోలర్లు అవసరమని అతను పోస్టు పెట్టాడు. కేవలం బ్రౌజింగ్, విషయాలు నేర్చుకోవడానికి బదులుగా, అతను రోజుకు ఆరు గంటలకు పైగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్‌లో స్క్రోలింగ్ చేసే వ్యక్తిగా ఉండాలంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. దీనికి రుజువుగా స్క్రీన్‌షాట్‌లను కూడా షేర్ చేయాలని ఆ కంపెనీ సీఈఓ చెప్పాడు. 

ఈ ఉద్యోగానికి అర్హతలలో ఇంగ్లీష్, హిందీ పరిజ్ఞానంతో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్‌లో ప్రావీణ్యం కూడా ఉండాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు. ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకోగల వ్యక్తులు అలాంటి నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్పడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే.. వారు ఆ సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ క్రియేటర్లు, వాళ్లు సృష్టించే వీడియోలతో యూజర్లను ఎలా చేరుకుంటురనేది అధ్యయనం చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. 

ఈ ఉద్యోగం కోసం ఈమెయిల్స్ పంపేవారు ChatGPT ని ఉపయోగించకుండా తమ గురించి ఒక బయోగ్రాఫికల్ నోట్ పంపాలని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కంపెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్‌లో పాల్గొంటుంది కాబట్టి అలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. విరాజ్ సేథ్ చేసిన ఈ పోస్ట్ కూడా చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఫోన్‌లో వీడియోలు చూడటం ఒక పనిగా భావించే రోజుల్లో ఇప్పుడు అది ఒక ఉద్యోగంగా మారిందని చాలా మంది వ్యాఖ్యానించారు. నా ఫోన్ చూడటం కోసం నా తల్లి నన్ను తిడితే, నేను పని చేస్తున్నానని చెబుతానని మరొక వ్యక్తి అన్నారు. ఈ ఉద్యోగ అవకాశం ప్రకటన యువతను ఆకర్షిస్తోంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Reels JobDoom scrollingJob Postingviral postreels watching job

