English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Medaram Prices: మేడారంలో జేబులు చిల్లు.. ఒక బీర్‌ రూ.300, మటన్‌ రూ.1500, చికెన్‌ రూ.500

Medaram Prices: మేడారంలో జేబులు చిల్లు.. ఒక బీర్‌ రూ.300, మటన్‌ రూ.1500, చికెన్‌ రూ.500

Double Trible Rates At Medaram Jatara 2026: తెలంగాణ కుంభమేళా మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతర అంగరంగ వైభవంగా సాగుతుండగా.. భక్తులకు మాత్రం జేబులు చిల్లు పడుతున్నాయి. ఒక్కోటి డబుల్‌, త్రిబుల్‌ రేట్లు ఉన్నాయి. మటన్‌, చికెన్‌, మద్యం రేట్లు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 30, 2026, 09:43 PM IST

Trending Photos

Neha Shetty Latest Pics: &#039;డీజే టిల్లు&#039; గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధిక సినిమాలు ఆపేసిందా? లేదా ఆఫర్లు రావడం లేదా?
7
Neha Shetty
Neha Shetty Latest Pics: 'డీజే టిల్లు' గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధిక సినిమాలు ఆపేసిందా? లేదా ఆఫర్లు రావడం లేదా?
Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!
5
Surya Rahu Yuti 2026
Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?
Medaram Prices: మేడారంలో జేబులు చిల్లు.. ఒక బీర్‌ రూ.300, మటన్‌ రూ.1500, చికెన్‌ రూ.500

Medaram Jatara 2026: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర మేడారంలో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. సమ్మక్క సారక్క జాతరకు లక్షలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు. బంగారం సమర్పించడానికి.. పూజలు, విందు వినోదాలతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఆనందంలో ఉన్నారు. అయితే అక్కడకు వెళ్లిన భక్తుల జేబులకు మాత్రం చిల్లు పడుతోంది. మేడారంలో ప్రతీ వస్తువు భారీ ధరకు లభిస్తున్నాయి. ఇక మొబైల్ నెట్ వర్క్ కూడా తీవ్ర సమస్యగా ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Padi Kaushik Reddy: పోలీసులతో వివాదంపై వెనక్కి తగ్గిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి

మేడారం జాతరలో ధ‌ర‌లు భక్తులకు చుక్క‌లు చూపిస్తున్నాయి. అక్కడ చికెన్‌, మటన్‌.. ఆఖరకు మద్యం కొనాల‌న్నా భ‌క్తులు భ‌య‌ప‌డాల్సిన ప‌రిస్థితి నెల‌కొంది. మార్కెట్‌లో ఉన్న ధరల కన్నా డబుల్‌, త్రిబుల్‌ రేట్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మ‌ట‌న్ ధ‌ర బయట రూ.900 నుంచి రూ.వెయ్యి ఉండ‌గా.. మేడారం ప్రాంతంలో మాత్రం డబుల్‌ ధర ఉంది. అక్కడ రూ.1500ల‌కు కిలో మటన్‌ లభిస్తోంది. ఇక కోడి మాంసం విషయానికి వస్తే లైవ్ కోడి బ‌య‌ట రూ.170 ఉండ‌గా మేడారంలో రూ.350 పైన ఉంది.

Also Read: TTD: హిందూ సమాజానికి వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్‌సీపీ క్షమాపణ చెప్పాలి: టీటీడీ

మద్యం ధరల విషయానికి మ‌ద్యం ధ‌ర‌లు కూడా భారీగా ఉన్నాయి. పెద్ద ఎత్తున రేట్లు పెంచేసి అక్కడ విక్రయిస్తున్నారు. సాధారణ బీర్‌ల విషయానికి వస్తే రూ.180 ఉండ‌గా మేడారంలో మాత్రం రూ.280 నుంచి రూ.300ల‌కు అక్కడి వ్యాపారులు అమ్ముతున్నారు. ప్రతి మద్యం బాటిళ్ల‌పై రూ.100 ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. తాగునీళ్ల సీసాలు కూడా అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. ఇక అక్కడ సేద తీరడానికి.. వంటలు వండడానికి టెంటులు కూడా భారీగా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక విచిత్రమేమంటే.. చెట్టుకు కూడా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. చెట్టు కింద ఉండేందుకు రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.2 వేలు అద్దెలు వ‌సూలు చేస్తున్నారు.

Also Read: Child Missing: మేడారం జాతరలో పిల్లల అదృశ్యం.. రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌తో 2 గంటల్లో ఆచూకీ లభ్యం

నెట్‌వర్క్‌ సమస్య
మేడారం జాతర ప్రాంతంలో సిగ్నల్‌ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. జాతర ప్రాంతంలో మొబైల్ నెట్‌వర్క్ సమస్య కన్నా ఎక్కువైంది. మొబైల్‌ నెట్‌వర్క్‌లు దాదాపుగా అన్నీ తక్కువ కెపాసిటీతో వస్తున్నాయి. అత్యధిక యూజర్లు ఉన్న జియో కూడా పనిచేయకపోవడంతో భక్తులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక ఎయిర్‌టెల్ సిగ్నల్స్ ఉన్నా నెట్‌వర్క్‌ మాత్రం రావడం లేదు. డేటా కనెక్ట్‌ కాకపోవడం, కాల్స్ రాకపోవడంలో సమస్య ఎదురవుతోంది. ఫోన్లు చేసిన వెంటనే డ్రాపవడం, ఫోన్‌ కాల్‌ సరిగా వినపడకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా యూపీఐ పేమెంట్లు పని చేయడం లేదు. ఆన్‌లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేకపోతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Medaram Jatara 2026DevoteesPrice hikeDouble Trible RatesMedaram Jatara

Trending News