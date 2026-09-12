/చెట్టుకు కాయలు కాదు.. పాములే కాశాయి! కొమ్మకొమ్మకు పదుల సంఖ్యలో పాములు.. వీడియో

Venomous Snake Tree Video: నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల వింతలు, విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి.. అయితే తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చక్కెరలు కొడుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మాత్రం ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక తప్పదు.. ఒక చెట్టు కొమ్మపై పదుల సంఖ్యలో పాములు గుంపులు గుంపులుగా సేద తీరుతున్న దృశ్యం ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను సైతం షేక్ చేస్తుంది. చూడ్డానికి చెట్టుకు కాయలు కాసినట్లుగా.. కొమ్మల నిండా పాములే అల్లుకొని దర్శనమిస్తుండడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక చెట్టుపై ఊహించని సంఖ్యలో పాములు ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.. సాధారణంగా ఏదైనా చెట్టుపై ఒకటి లేదా రెండు పాములు కనిపిస్తూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం.. అలాంటిది ఈ వీడియోలో చెట్టులోని ప్రతి కొమ్మపై పదుల సంఖ్యలో పాములు హాయిగా సేదతీరుతో.. ఒకదానిపై ఒకటి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న దృశ్యాలు మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ వీడియోలు తీసి మాత్రం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.. అంతే అప్పటినుంచి విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమయ్యాయి..
ఈ వింత దృశ్యాన్ని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యంతో పాటు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఈ దృశ్యాలపై తమదైన శైలిలో సరదాగా కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు.. ఈ చెట్టుకు.. పూలు కాయలు కాయవు.. కేవలం పాములే కాస్తాయని కొందరు సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్నేక్ ట్రీ ఇదేనేమో అంటూ మరికొంతమంది పోస్టులు పెడుతున్నారు.. మరికొందరు కలల్లో కూడా ఊహించని భయానకరమైన దృశ్యం.. పొరపాటున ఆ చెట్టు కిందికి వెళితే ప్రాణాలు గాల్లో కలవడం ఖాయమని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు..
కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. వరదలు లేదా భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు.. అలాగే సంభోగాల సమయంలో చల్లదనం కోసం పాములు ఇలా సామూహికంగా ఎత్తయిన చెట్లపై చేరుతూ ఉంటాయని వారు చెబుతున్నారు. కారణం ఏదైనాప్పటికీ.. కొమ్మ కొమ్మకు అల్లుకుపోయిన ఈ పాముల గుంపు వీడియో ప్రస్తుతం వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఊహించని స్థాయిలో ట్రెండ్ అవుతూ వస్తోంది. నీ సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోకు లక్షలాది వ్యూస్ తో పాటు చాలామంది షేర్ కూడా చేస్తున్నారు..
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