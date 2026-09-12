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చెట్టుకు కాయలు కాదు.. పాములే కాశాయి! కొమ్మకొమ్మకు పదుల సంఖ్యలో పాములు.. వీడియో

Venomous Snake Tree Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో స్నేక్ ట్రీకి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు ఒక చెట్టు పై సేద తీరుతున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. కొమ్మ కొమ్మకు పదుల సంఖ్యలో పాములను ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:03 PM IST
చెట్టుకు కాయలు కాదు.. పాములే కాశాయి! కొమ్మకొమ్మకు పదుల సంఖ్యలో పాములు.. వీడియో
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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