English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: వామ్మో.. బస్సు స్పీడ్‌గా డ్రైవింగ్ చేస్తు బిగ్ బాస్ షో చూస్తున్న డ్రైవర్.. ఆ తర్వాత..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Video Viral: వామ్మో.. బస్సు స్పీడ్‌గా డ్రైవింగ్ చేస్తు బిగ్ బాస్ షో చూస్తున్న డ్రైవర్.. ఆ తర్వాత..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Driver watching bigg boss in running bus: రాత్రిపూట బస్సు ఏకంగా 80 కి.మీ.ల మేర వేగంతో వెళ్తుంది. బస్సు డ్రైవర్ బిగ్ బాస్ షో చూస్తున్నాడు. ఇతగాడి ఘనకార్యంను ఒక ప్యాసింజర్ రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు శివాలెత్తిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:50 PM IST
  • రన్నింగ్ బస్సులో బిగ్ బాస్ చూస్తున్న డ్రైవర్..
  • నెటిజన్లు ఫైర్..

Trending Photos

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. రాము రాథోడ్‌ సెల్ఫ్‌ ఎలిమినేషన్
5
Ramu Rathod Elimination
Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. రాము రాథోడ్‌ సెల్ఫ్‌ ఎలిమినేషన్
Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!
7
Negative Energy
Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!
Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లు.. దర్శనాలకు ఎన్నిగంటలంటే..?
6
tirumala
Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లు.. దర్శనాలకు ఎన్నిగంటలంటే..?
Business Ideas: ఫామ్ హౌజ్ లో పచ్చ బంగారం పండిస్తున్న గులాబీ బాస్.. మీరూ ఈ పంట సాగు చేస్తే పసిడి లాభాలు పొందినట్లే..!!
5
KCR
Business Ideas: ఫామ్ హౌజ్ లో పచ్చ బంగారం పండిస్తున్న గులాబీ బాస్.. మీరూ ఈ పంట సాగు చేస్తే పసిడి లాభాలు పొందినట్లే..!!
Video Viral: వామ్మో.. బస్సు స్పీడ్‌గా డ్రైవింగ్ చేస్తు బిగ్ బాస్ షో చూస్తున్న డ్రైవర్.. ఆ తర్వాత..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Driver watching Big boss show while driving in Mumbai to Hyderabad:  ఇటీవల కాలంలో దేశంలో బస్సు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. చాలా మంది అసలు బస్ ప్రయాణం  అంటేనే దూరంగా పారిపోతున్నారు. కొంత మంది బస్సు ప్రయాణాల్ని కూడా వాయిదా వేసుకుంటున్నారు.  ఇటీవల ఏపీలోని కర్నూల్‌లో నడి రోడ్డుపై వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు కాలి బూడిదైంది. ఇందులో డ్రైవర్‌తో సహా మొత్తం 19 మంది సజీవగా దహనమయిన విషయం తెలిసిందే.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే.. తెలంగాణ చేవెళ్ల‌లో ఆర్టీసీ బస్సును టిప్పర్‌ ఢీ కొట్టడంతో  ఏకంగా 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తప్పెవరిదైనా బస్సులో నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు కళ్లు తెరచి ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేలోపు ప్రయాణికులు విగత జీవుల్లా మారిపోయారు. ఆ తర్వాత కూడా పలు చోట్ల బస్సు ప్రమాదాలు వార్తలలో నిలిచాయి.

ఈ క్రమంలో  ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ కు వస్తున్న ఒక బస్సు డ్రైవర్ దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. అతను రన్నింగ్ బస్సులో ఏకంగా బస్ 80 కి.మీల మేర స్పీడ్ లో ఉండగా బిగ్ బాస్ చూస్తు రాత్రిపూట చిమ్మచీకట్లో డ్రైవింగ్ చేశారు. ఈ ఘటనను ఒక ప్యాసింజర్ సీక్రెట్ గా రికార్డు చేశాడు. 

ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ కు వస్తున్న ఒక ప్రైవేటు బస్సులో..  తెల్ల‌వారుజామున 2 గంట‌ల స‌మయంలో బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్ ఓ చేత్తో స్టీరింగ్ పట్టుకుని తిప్పుతూ.. మరో చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని బిగ్‌బాష్ షో చూస్తూ క‌నిపించాడు. ఆ స‌మ‌యంలో బ‌స్సు గంట‌కు 80 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. అతను మాత్రం నవ్వుకుంటూ ఆ షో ను చూస్తున్నాడు.

Read more: Snake Video: బాప్ రే.. కిచెన్‌లో నక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

అప్పుడు ఒక ప్యాసింజర్ కు మెళకువ రావడంతో అతను డ్రైవర్ ఘనకార్యంను వీడియో తీశాడు. ఆ తర్వాత సోషల్  మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతొ అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇదెక్కడి అరాచకం రా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mumbai to Hyderabadbus driver watching big bossVideo ViralBigg Boss Showbus driver watching bigg boss

Trending News