Driver watching Big boss show while driving in Mumbai to Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో దేశంలో బస్సు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. చాలా మంది అసలు బస్ ప్రయాణం అంటేనే దూరంగా పారిపోతున్నారు. కొంత మంది బస్సు ప్రయాణాల్ని కూడా వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఏపీలోని కర్నూల్లో నడి రోడ్డుపై వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు కాలి బూడిదైంది. ఇందులో డ్రైవర్తో సహా మొత్తం 19 మంది సజీవగా దహనమయిన విషయం తెలిసిందే.
Big Boss is injurious to life & family😱pic.twitter.com/HzpHJE782N
— Vije (@vijeshetty) November 8, 2025
ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే.. తెలంగాణ చేవెళ్లలో ఆర్టీసీ బస్సును టిప్పర్ ఢీ కొట్టడంతో ఏకంగా 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తప్పెవరిదైనా బస్సులో నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు కళ్లు తెరచి ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేలోపు ప్రయాణికులు విగత జీవుల్లా మారిపోయారు. ఆ తర్వాత కూడా పలు చోట్ల బస్సు ప్రమాదాలు వార్తలలో నిలిచాయి.
ఈ క్రమంలో ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ కు వస్తున్న ఒక బస్సు డ్రైవర్ దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. అతను రన్నింగ్ బస్సులో ఏకంగా బస్ 80 కి.మీల మేర స్పీడ్ లో ఉండగా బిగ్ బాస్ చూస్తు రాత్రిపూట చిమ్మచీకట్లో డ్రైవింగ్ చేశారు. ఈ ఘటనను ఒక ప్యాసింజర్ సీక్రెట్ గా రికార్డు చేశాడు.
ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ కు వస్తున్న ఒక ప్రైవేటు బస్సులో.. తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో బస్సు డ్రైవర్ ఓ చేత్తో స్టీరింగ్ పట్టుకుని తిప్పుతూ.. మరో చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని బిగ్బాష్ షో చూస్తూ కనిపించాడు. ఆ సమయంలో బస్సు గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. అతను మాత్రం నవ్వుకుంటూ ఆ షో ను చూస్తున్నాడు.
Read more: Snake Video: బాప్ రే.. కిచెన్లో నక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
అప్పుడు ఒక ప్యాసింజర్ కు మెళకువ రావడంతో అతను డ్రైవర్ ఘనకార్యంను వీడియో తీశాడు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతొ అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇదెక్కడి అరాచకం రా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook