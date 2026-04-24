Viral Video: వీడు కదా అదృష్టవంతుడు అంటే.. మృత్యువు నోట్లో నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డ డ్రైవర్..

Latest Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా ప్రమాదాలు ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో వస్తాయో ఎవరూ ఊహించలేరని ఈ వీడియో కళ్లకు కట్టినట్లు చెబుతోంది. ఈ వీడియోలో క్షణాల్లో ఒక ప్రమాదం జరగడం మీరు కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక పర్యాటక ప్రాంతంలో కొండపై ఉన్న ఇరుకైన రహదారిపై ఒక కారు అదుపుతప్పి లోయ అంచుకు చేరుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ కారు లోయలో పడిపోకుండా ఉండేందుకు అక్కడ ఉన్న స్థానికులు, పర్యాటకులు కూడా ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు.. కొంతమంది వ్యక్తులు కారు వెనక భాగాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఆపేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తుండం మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు.
కారు నెమ్మదిగా లోయలోకి జరిపోతుండగా.. లోపల డ్రైవర్ సీటులో ఉన్న వ్యక్తి పరిస్థితి ఎంతో దయనీయంగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, కారు ఒక్కసారిగా పల్టీలు కొడుతూ లోయలోకి పడిపోతున్న క్రమంలో.. ఆ వ్యక్తి ప్రాణాల మీద ఆశతో.. కారు డోర్ తెరిచి.. బయటకు దూకేయడం మీరు చూడొచ్చు. సెకన్ల వ్యవధిలో అతను బయటకు రావడం, మరుక్షణమే ఆ కారు లోయలోకి వెల్లిపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు ట్విట్టర్, యూట్యుబ్ వంటి సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్స్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. కొండ ప్రాంతాల్లో డ్రైవింగ్ చేసే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ ఘటన చూసిన తర్వాత నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
