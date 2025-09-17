English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఓరెయ్ అది పామురా.. కాటు వేస్తే కాటికే.!.. కోబ్రాతో నడి రోడ్డు మీద స్టంట్‌‌లకు దిగిన మందుబాబు.. వీడియో..

Drunk man with Cobra Snake: పామును మెడలో వేసుకున్నాడు. అంతే కాకుండా అందరు చూస్తుండగానే అతను మద్యం మత్తులో దానితో స్టంట్ల కు దిగాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అసలు అది కాటు వేస్తే వాడి సిట్యూవేషన్ ఏంటని కూడా కొంచెం కూడా ఆలోచించడంలేదు. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 17, 2025, 08:05 PM IST
  • పాముతో స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: ఓరెయ్ అది పామురా.. కాటు వేస్తే కాటికే.!.. కోబ్రాతో నడి రోడ్డు మీద స్టంట్‌‌లకు దిగిన మందుబాబు.. వీడియో..

Drunk Man playa with Snake Trending Video: ఇటివల కాలంలో  కొంత మంది తాగుబోతులు తప్పతాగి నడి రోడ్డు మీద రచ్చ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా..   అసలు వాళ్ల పనుల వల్ల ఇతరులు రిస్క్ లో పడుతున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా కొంత మంది  రోడ్డు మీద నానా హంగామాలు చేస్తారు. కొందరు తాగి నడి రోడ్డు జనాల్ని, ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కల్గిస్తుంటారు. వీళ్లు చేస్తున్న పనుల వల్ల అసలు సమాజంలో చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోతారు.

A post shared by Khasim1626 (@khasim1626)

తాగిన మైకంలో అసలు కొంత మంది ఏంచేస్తున్నారో కూడా వారికే అర్థం కాదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక మందుబాబు చేసిన పని నెట్టింట వైరల్గా మరింది.  ఒక వ్యక్తి పామును మెడలో వేసుకున్నాడు. అతను దాన్ని అదేదో బొమ్మలా అటు, ఇటు తిప్పి రోడ్డుమీద పడేస్తున్నాడు. అది రబ్బర్ బొమ్మలా అటు ఇటు లాగి మరీ దానితో చెడుగుడు ఆడుకుంటున్నాడు.

పామును కింద పడేసి, దానికేసి కోపంగా చూస్తున్నాడు. అప్పుడు తిడుతున్నాడు.  అంతే కాకుండా ... ఏదో కొడుతున్నట్లు, కోపంగా మత్తులో దాని మీద తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. అతని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు పాముతో అతను చేస్తున్న వింత పనుల్ని చూసి షాక్ అవుతున్నారు.

Read more: Snake Facts: ఆడపాము, మగపాముల మధ్య తేడాలేంటీ..?.. ఇవి తెలిస్తే ఈజీగా గుర్తు పట్టేయోచ్చు.. షాకింగ్ నిజాలు.!.

అసలు వీడికి ఏమైందని కూడా ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరీ ఆ పాముకు కోరలు పీకేశారో లేదా ఆల్రేడీ అతడ్ని పాము కాటు వేసిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వీడేంట్రా ఇలా ఉన్నాడని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

