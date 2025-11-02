Video Viral: ఓరెయ్.. పెద్దపులి మీద స్వారీ ఏంట్రా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Drunk man riding on Tiger Video goes viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. కొంత మంది తప్పతాగిన మైకంలో అసలు వాళ్లు ఏంచేస్తున్నారో వారికే తెలీదు. కొంత మంది డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తారు.
తాగిన మైకంలో ఇష్టమున్నట్లు మాట్లాడతారు. నార్మల్ గా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు సంచారం చేస్తాయి.ఇవి అడవుల్లో నుంచి బైటకు వస్తాయి. రాత్రిళ్లు వేటాడుతుంటాయి. అయితే.. అడవిలో రాత్రి వేట కోసం వచ్చిన పెద్దపులికి అనుకొని ఘటన ఎదురైంది. ఒక మందుబాబు దాన్ని పిల్లి అనుకున్నాడో లేదా గుర్రం అనుకున్నాడో కానీ.. దాని మీద స్వారీ చేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తప్పతాగి ఉన్నాడు. అతను అడవి నుంచి బైటకు వచ్చిన పెద్దపులి దగ్గరకు వెళ్లాడు. అంతే కాకుండా.. తాగిన మైకంలో దాన్ని నిమిరాడు. అంతటితో ఆగకుండా... దాని మీదకు ఎక్కాడు. ఎక్కి కూర్చుని మరీ కొంచెం దూరం వెళ్లాడు.
మరీ పులి కార్తీక మాసంఫాస్టింగ్ లో ఉందో ఏంటో కానీ.. అతడ్ని ఏమనలేదు. మొత్తంగా అతను పులిమీద స్వారీ చేయడం అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట హల్ చేస్తుంది.
Read more: Couple Romance video: మరీ ఇంత కరువులో ఉన్నారెంట్రా..?.. బైక్ మీద అలాకూర్చుని పబ్లిక్గా ఆ పని.. వీడియో వైరల్..
దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి రచ్చరా బాబు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం.. అది పులిరా.. అదేమన్నా గుర్రం అనుకున్నావా.. లేదా వేరే జంతువు అనుకున్నావా..?.. అంటూ పంచ్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.