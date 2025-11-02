English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఓరెయ్.. పెద్దపులి మీద స్వారీ ఏంట్రా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Video Viral: ఓరెయ్.. పెద్దపులి మీద స్వారీ ఏంట్రా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Drunk man riding on Tiger: తాగిన మత్తులో పెద్దపులి మీద ఎక్కి మరీస్వారీ చేశాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ తలలు పట్టుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:57 PM IST
  • పెద్దపులి మీద ఎక్కిన మందుబాబు..
  • వీడియో వైరల్..

Drunk man riding on Tiger Video goes viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యకరంగా  ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. కొంత మంది తప్పతాగిన మైకంలో అసలు వాళ్లు ఏంచేస్తున్నారో వారికే తెలీదు. కొంత మంది డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

తాగిన మైకంలో ఇష్టమున్నట్లు మాట్లాడతారు. నార్మల్ గా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు సంచారం చేస్తాయి.ఇవి అడవుల్లో నుంచి బైటకు వస్తాయి.  రాత్రిళ్లు వేటాడుతుంటాయి. అయితే.. అడవిలో రాత్రి వేట కోసం వచ్చిన పెద్దపులికి అనుకొని ఘటన ఎదురైంది. ఒక మందుబాబు దాన్ని పిల్లి అనుకున్నాడో లేదా గుర్రం అనుకున్నాడో కానీ.. దాని మీద స్వారీ చేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తప్పతాగి ఉన్నాడు. అతను అడవి నుంచి బైటకు వచ్చిన పెద్దపులి దగ్గరకు వెళ్లాడు. అంతే కాకుండా.. తాగిన మైకంలో దాన్ని నిమిరాడు. అంతటితో ఆగకుండా... దాని మీదకు ఎక్కాడు. ఎక్కి కూర్చుని మరీ కొంచెం దూరం వెళ్లాడు.

మరీ పులి కార్తీక మాసంఫాస్టింగ్ లో ఉందో ఏంటో కానీ.. అతడ్ని ఏమనలేదు. మొత్తంగా అతను పులిమీద స్వారీ చేయడం అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట హల్ చేస్తుంది.

Read more: Couple Romance video: మరీ ఇంత కరువులో ఉన్నారెంట్రా..?.. బైక్ మీద అలాకూర్చుని పబ్లిక్‌గా ఆ పని.. వీడియో వైరల్..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి రచ్చరా బాబు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం.. అది పులిరా.. అదేమన్నా గుర్రం అనుకున్నావా.. లేదా వేరే జంతువు అనుకున్నావా..?.. అంటూ పంచ్ లు వేస్తున్నారు.  మొత్తంగా ఈ ఘటన నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralMan riding on Tigersocial mediaDrunk man on tigerTrending Video

