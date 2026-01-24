English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Bapatla Drunk Woman Video: పిసికెస్తా.!. లిక్కర్ షాపులో యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Bapatla Drunk Woman Video: పిసికెస్తా.!. లిక్కర్ షాపులో యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Drunk Woman hulchul in bapatla: తప్పతాగిన యువతి వైన్ షాపుకు వచ్చి అక్కడి సిబ్బందితో వాగ్వాదంకు దిగింది. తనకు మద్యం ఇవ్వాలని అక్కడి వారితో గోడవకు దిగింది.ఆ తర్వాత అక్కడున్న వారి కాలర్ పట్టుకుని నానా హంగామా చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 03:07 PM IST
  • లిక్కర్ షాపులో యువతి హల్ చల్..
  • షాక్ లో నెటిజన్లు..

Bapatla Drunk Woman Video: పిసికెస్తా.!. లిక్కర్ షాపులో యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Drunk woman creates nuisance in bapatla wine shop: నార్మల్ గా కొంత మంది మందుబాబులు తరచుగా మద్యం తాగి నడి రోడ్డు మీద హల్ చల్ చేస్తారు. తాగి ఎక్కడంటే అక్కడ పడిపోవడం దుకాణాల్లో న్యూసెన్స్ చేయడం తరచుగా  చూస్తుంటాం.  మరీ అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తున్నాం.. మరీ ఎందుకు తాగుబోతులు కావద్దని కొంత మంది మహిళలు భావిస్తున్నారో ఏంటో కానీ మొత్తంగా కొంత మంది తప్పతాగి రెచ్చిపోతున్నారు. బస్టాండ్ లు , రోడ్లు, మెట్రోలు మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఇటీవల హల్ చల్ చేస్తున్నారు. పీకల దాక తాగి జనాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని బాపట్లలో చోటు చేసుకుంది. 

బాపట్లలోని ఒక వైన్ షాపులోకి యువతి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పేట ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రీనివాస్ వైన్స్ షాపులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. యువతి ఫుల్ గా కోపంతోవైన్ షాపులోకి వచ్చింది. అక్కడి వారితో గొడవలకు దిగింది.

నోటికొచ్చినట్లు తిడుతూ అక్కడి సిబ్బంది కాలర్ పట్టుకుని కొట్టినంత పని చేసింది. మరీ ఆమె ఎందుకంత ఆవేశంలో ఊగిపోయిందో కానీ మొత్తంగా కొంత మంది ఈ యవ్వారంను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే... ఆమె అడిగిన బ్రాండ్ స్టాక్ లేదని చెప్పడంతో ఆమె దాడి చేసిందని కొంత మంది అంటున్నారు.

Read more: Video Viral: వామ్మో.. అరుంధతీ అమ్మామొగుడిలా ఉందెంటీ.!. యువతి శరీరంలో దెయ్యం.?.. వీడియో వైరల్..

మరికొంత మంది యువతి అప్పటికే ఫుల్గా తాగి ఉందని, డబ్బులు ఇవ్వకుండానే మద్యం బాటిళ్లు డిమాండ్ చేసిందని సిబ్బంది నిరాకరించడంతో గొడవకు దిగిందని అక్కడివారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా యువతి మాత్రం ఆవేషంతో ఊగిపోతు రచ్చ రంబోలా చేసింది.ఈ వీడియో పై నెటిజన్లు భలే ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వదిలితే పికికేసేలా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BapatlaDrunk woman nuisanceDrunk woman hulchulVideo Viralsocial media

