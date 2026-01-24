Bapatla Drunk Woman Video: పిసికెస్తా.!. లిక్కర్ షాపులో యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Drunk woman creates nuisance in bapatla wine shop: నార్మల్ గా కొంత మంది మందుబాబులు తరచుగా మద్యం తాగి నడి రోడ్డు మీద హల్ చల్ చేస్తారు. తాగి ఎక్కడంటే అక్కడ పడిపోవడం దుకాణాల్లో న్యూసెన్స్ చేయడం తరచుగా చూస్తుంటాం. మరీ అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తున్నాం.. మరీ ఎందుకు తాగుబోతులు కావద్దని కొంత మంది మహిళలు భావిస్తున్నారో ఏంటో కానీ మొత్తంగా కొంత మంది తప్పతాగి రెచ్చిపోతున్నారు. బస్టాండ్ లు , రోడ్లు, మెట్రోలు మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఇటీవల హల్ చల్ చేస్తున్నారు. పీకల దాక తాగి జనాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని బాపట్లలో చోటు చేసుకుంది.
ఏపీలో వైన్ షాపులో మహిళ హల్చల్
బాపట్ల పట్టణంలోని వైన్ షాపులో పని చేసే యువకుడిపై దాడి చేసి, తిరిగి అతడిపైనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ pic.twitter.com/i0RTJjFIdq
బాపట్లలోని ఒక వైన్ షాపులోకి యువతి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పేట ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రీనివాస్ వైన్స్ షాపులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. యువతి ఫుల్ గా కోపంతోవైన్ షాపులోకి వచ్చింది. అక్కడి వారితో గొడవలకు దిగింది.
నోటికొచ్చినట్లు తిడుతూ అక్కడి సిబ్బంది కాలర్ పట్టుకుని కొట్టినంత పని చేసింది. మరీ ఆమె ఎందుకంత ఆవేశంలో ఊగిపోయిందో కానీ మొత్తంగా కొంత మంది ఈ యవ్వారంను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే... ఆమె అడిగిన బ్రాండ్ స్టాక్ లేదని చెప్పడంతో ఆమె దాడి చేసిందని కొంత మంది అంటున్నారు.
మరికొంత మంది యువతి అప్పటికే ఫుల్గా తాగి ఉందని, డబ్బులు ఇవ్వకుండానే మద్యం బాటిళ్లు డిమాండ్ చేసిందని సిబ్బంది నిరాకరించడంతో గొడవకు దిగిందని అక్కడివారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా యువతి మాత్రం ఆవేషంతో ఊగిపోతు రచ్చ రంబోలా చేసింది.ఈ వీడియో పై నెటిజన్లు భలే ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వదిలితే పికికేసేలా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
