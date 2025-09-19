Snake Head Cut: పాము తలను కొరికిన వ్యక్తి.. మంచంపై పెట్టుకుని తాపీగా నిద్ర.. సంచలన వీడియో!

Snake Head Cut By Mouth: పాముల వార్తలు ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్లో ఉంటాయి. పాము అంటే అందరికీ భయమే. పామును చూస్తే గజగజ వణికిపోయి ప్రాణ భయంతో పరిగెడుతుంటాం. పాము కాటు వేస్తే ప్రాణాలు పోతాయనే భయం అందరిలో ఉంటుంది. అయితే మద్యం మత్తులో ఉన్నవారికి మాత్రం ఆ భయమేమి ఉండదు. తాగిన మైకంలో విద్యుత్ తీగలను పట్టేసుకుంటారు. పులిని కూడా తాగుబోతులు వేటాడుతారు. అలాంటిది పాము ఒక లెక్క. అలానే ఓ తాగుబోతు వ్యవహరించాడు. తాగిన మైకంలో పాముతో విన్యాసాలు చేశాడు. చివరికి పాము తల కొరికేశాడు. ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని తొట్టంబేడు మండలం చియ్యంవరం గ్రామస్తుడు వెంకటేశ్ మద్యం సేవించే అలవాటు ఉండేది. నిత్యం మద్యం సేవించే అలవాటు కలిగిన వెంకటేశ్ బుధవారం కూడా మద్యం సేవించాడు. తాగిన అనంతరం యథావిధిగా తన ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. మార్గమధ్యలో అతడిని పాము కాటు వేసింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న వెంకటేశ్ పాము కాటుతో కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు.
మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళుతున్న సమయంలో వెంకటేశ్ ఆగ్రహంతో పామును పట్టుకున్నాడు. కోపోద్రికుడైన మద్యం వీరుడు పాముతో గొడవకు దిగాడు. వెంటనే పామును చేతపట్టుకుని దానితో ఓ ఆట ఆడుకున్నాడు. తాగిన మైకంలో పామును కోపంతో కొరికేశాడు. పాము తలను కొరికి ఆ తలను తన వెంట తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం ఆ తలను ఇంటికి తీసుకెళ్లి పక్కన పెట్టుకొని నిద్రపోయాడు. ఇది చూసిన కుటుంబసభ్యులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
నిద్రపోయిన పక్కన వెంకటేశ్ పాము తల ఉంచడంతో వెంటనే లేపారు. అతడు జరిగిన విషయం చెప్పడంతో వెంటనే కుటుంబసభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. కుటుంబసభ్యులు శ్రీకాళహస్తిలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యం అందించారు. అక్కడ ప్రథమ చికిత్స అనంతరం వెంకటేష్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ ఉదంతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
పాము తల కొరికిన తాగుబోతు pic.twitter.com/WvDMO30ahU
— Zee Telugu News (@ZeeTeluguLive) September 19, 2025
