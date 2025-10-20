Video Viral: కమాన్.. నన్ను రేప్ చేయండి.!.. రోడ్డుపై యువతి రచ్చ రంబోలా.. ఏంజరిగిందంటే.. ?.. వీడియో..

Drunken boys and girls creates public nuisance in Uttarakhand video: కొంత మంది యువతీ, యువకులు తప్పతాగి దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలో తప్పతాగి నాన్సెన్స్ చేస్తున్నారు. రోడ్డుమీద నానా హంగామా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గట్టిగా అరవడం, బట్టలు చింపుకోవడం, అశ్లీలంగా ప్రవర్తించడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. ఇదంతా మనం ఇటీవల ఎక్కువగా చూస్తున్నాం.
उत्तराखंड की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश की शांत सड़कों पर देर रात उस समय हंगामा मच गया जब कुछ युवक-युवतियों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत ये युवा सड़कों पर डांस करते, शोर मचाते और वाहनों को रोककर सेल्फी लेते दिखाई दिए।
और फिर शुरू हुआ हंगामा नॉन-स्टॉप!
मैडम,… pic.twitter.com/zKLHYsIPsb
— TRUE STORY (@TrueStoryUP) October 19, 2025
పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నవీరుమాత్రం మారడం లేదు. ఈ క్రమంలో వీరిని చూసి ఇతరులు షాక్ అవుతున్నారు. వీరి వంకర ప్రవర్తన పట్ల బిత్తరపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్ లోని రిషికేష్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
కొంత మంది యువతీ, యువకులు తాగిన మైకంలో రెచ్చిపోయారు. అంతే కాకుండా రోడ్డు మీద నానా హంగామాకు దిగారు. చాలా సేపు పబ్లిక్ ప్రదేశంలో ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారితో వాగ్వాదంకు దిగారు. అంతటితో ఆగకుండా వారిలో ఒక యువతి వచ్చి తాగిన మైకంలో తనను కావాలిస్తే రేప్ చేసుకొండని చెప్పడం వీడియోలో కన్పిస్తుంది. మరీ వారి రచ్చకు కారణంఏంటో తెలీదు. మొత్తంగా కొంత మంది యువతీ, యువకులు తాగిన మైకంలో దారుణంగా ప్రవర్తించారు.
మరీ ఏ విషయంలో వారు గొడవలు పడ్డారో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా రోడ్డు మీద యువతీ, యువకులు నానా హంగామా చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.. బాబు అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వీరిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
