  • Video Viral: కమాన్.. నన్ను రేప్ చేయండి.!.. రోడ్డుపై యువతి రచ్చ రంబోలా.. ఏంజరిగిందంటే.. ?.. వీడియో..

Video Viral: కమాన్.. నన్ను రేప్ చేయండి.!.. రోడ్డుపై యువతి రచ్చ రంబోలా.. ఏంజరిగిందంటే.. ?.. వీడియో..

Drunk girl nuisance on road in Uttarakhand:  రోడ్డు మీద తప్పతాగిన మైకంలో కొంత మంది యువతీ, యువకులు రెచ్చిపోయారు. అంతటితో ఆగకుండా   ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారితో వాగ్వాదంకు దిగారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 20, 2025, 02:36 PM IST
  • రోడ్డుపై రెచ్చిపోయిన యువతీ, యువకులు..
  • వీడియో వైరల్..

Drunken boys and girls creates public nuisance in Uttarakhand video: కొంత మంది యువతీ, యువకులు తప్పతాగి దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలో తప్పతాగి నాన్సెన్స్ చేస్తున్నారు. రోడ్డుమీద నానా హంగామా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గట్టిగా అరవడం, బట్టలు చింపుకోవడం, అశ్లీలంగా ప్రవర్తించడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. ఇదంతా మనం ఇటీవల ఎక్కువగా చూస్తున్నాం.

పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నవీరుమాత్రం మారడం లేదు. ఈ క్రమంలో వీరిని చూసి ఇతరులు షాక్ అవుతున్నారు. వీరి వంకర ప్రవర్తన పట్ల బిత్తరపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  ఉత్తరాఖండ్ లోని రిషికేష్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

కొంత  మంది యువతీ, యువకులు తాగిన మైకంలో రెచ్చిపోయారు. అంతే కాకుండా రోడ్డు మీద నానా హంగామాకు దిగారు. చాలా సేపు పబ్లిక్ ప్రదేశంలో ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారితో వాగ్వాదంకు దిగారు. అంతటితో ఆగకుండా వారిలో ఒక యువతి వచ్చి తాగిన మైకంలో తనను కావాలిస్తే రేప్ చేసుకొండని చెప్పడం వీడియోలో కన్పిస్తుంది. మరీ వారి రచ్చకు కారణంఏంటో తెలీదు. మొత్తంగా కొంత మంది యువతీ, యువకులు తాగిన మైకంలో దారుణంగా ప్రవర్తించారు.

మరీ ఏ విషయంలో వారు గొడవలు పడ్డారో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా రోడ్డు మీద యువతీ, యువకులు నానా హంగామా చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.. బాబు అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వీరిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

