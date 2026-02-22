Cobra Video: కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Cobra Catching Video Watch Here: ప్రకృతిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన జీవుల్లో ఒకటిగా భావించే కింగ్ కోబ్రా పాములు ఎప్పుడు ఎక్కడపడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న కొన్నిచోట్ల నిత్యం జనావాసాల మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఇళ్లలోకి చేరి నానా హంగామా సృష్టిస్తున్నాయి. అయితే ఇటీవల కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఇలా జనావాసాల మధ్య సంచారం చేస్తున్న పాములను రక్షించడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమందైతే రోజులో రెండు నుంచి మూడు ప్రమాదకరమైన కోబ్రాలను పట్టుకొని సురక్షితంగా అడవుల్లో వదిలేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోబ్రాను ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో అందిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి.
సాధారణంగా ఇళ్ల మధ్యలోకి వచ్చే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోబ్రాలను స్నేక్ క్యాచర్స్ ఎంతో సులభంగా పట్టుకుంటున్నారు. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. జనావాసాల్లోకి ఒక ప్రమాదకరమైన పాము చొరబడుతుంది.. అయితే, వెంటనే విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు ఒక స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ పాము ఉన్న ప్రాంతంలో శోధాలు చేపట్టారు.. అయితే, ఆ పాము అక్కడే వారికి కనిపించడంతో రెస్క్యూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ఇందులో భాగంగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఒక కాళీ ప్లాస్టిక్ నీళ్ల డబ్బాను ఉపయోగించి..త కోబ్రాను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ పాము ఈ సమయంలో పడగవిప్పి వారిపై దాడి చేయడం మీరు గమనించవచ్చు.. నిపుణుడు ఏమాత్రం ఆ పాముకు భయపడకుండా డబ్బాను ఆ పాము తలభాగం వైపు మళ్ళించి.. లోపలికి పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలా కొద్దిసేపు ప్రయత్నించి చివరికి ఆ పాము తలభాగాన్ని అందులో ఉంచి.. బంధించేసేసాడు..
Also Read: Old Woman Video: పాపం.. 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు తిప్పలు.. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న వీడియో..
అయితే, ఈ దృశ్యాలను చూసేందుకు స్థానికులు అక్కడికి పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు.. ఆ పామును బంధిస్తున్న సమయంలో స్థానికులంతా భయాందోళన చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా పట్టుకున్న పామును వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలి పెట్టేందుకు తీసుకెళ్లారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.. లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం.. కాబట్టి ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్న వారు మాత్రమే ఇలాంటి పాములను పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది..
