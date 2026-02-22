English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Cobra Video: కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Cobra Catching Video: సాధారణంగా ప్రకృతిలో జీవించాల్సిన కోబ్రాలు ఇప్పుడు జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. అయితే, వీటిని రక్షించడంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ప్రమాదకరమైన కోబ్రాను బంధిస్తున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!
5
Daily Horoscope Today
Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!
Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ కూతురికి మరో హిట్.. సీతా పయనం 4 రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్
6
Seetha Payanam Box Office Collection
Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ కూతురికి మరో హిట్.. సీతా పయనం 4 రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్
Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 21 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ యోగం ఉన్న రాశులు ఇవే!
5
daily horoscope february 21 2026
Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 21 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ యోగం ఉన్న రాశులు ఇవే!
Shakeela: 53 ఏళ్ల వయసులో షకీలా కీలక నిర్ణయం.. అదేమిటంటే!
6
Shakeela Umrah
Shakeela: 53 ఏళ్ల వయసులో షకీలా కీలక నిర్ణయం.. అదేమిటంటే!
Cobra Video: కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Cobra Catching Video Watch Here: ప్రకృతిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన జీవుల్లో ఒకటిగా భావించే కింగ్ కోబ్రా పాములు ఎప్పుడు ఎక్కడపడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా కనిపిస్తున్నాయి.  ముఖ్యంగా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న కొన్నిచోట్ల నిత్యం జనావాసాల మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఇళ్లలోకి చేరి నానా హంగామా సృష్టిస్తున్నాయి. అయితే ఇటీవల కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఇలా జనావాసాల మధ్య సంచారం చేస్తున్న పాములను రక్షించడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమందైతే రోజులో రెండు నుంచి మూడు ప్రమాదకరమైన కోబ్రాలను పట్టుకొని సురక్షితంగా అడవుల్లో వదిలేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోబ్రాను ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో అందిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

సాధారణంగా ఇళ్ల మధ్యలోకి వచ్చే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోబ్రాలను స్నేక్ క్యాచర్స్‌ ఎంతో సులభంగా పట్టుకుంటున్నారు. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. జనావాసాల్లోకి ఒక ప్రమాదకరమైన పాము చొరబడుతుంది.. అయితే, వెంటనే విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు ఒక స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ పాము ఉన్న ప్రాంతంలో శోధాలు చేపట్టారు.. అయితే, ఆ పాము అక్కడే వారికి కనిపించడంతో రెస్క్యూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. 

ఇందులో భాగంగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఒక కాళీ ప్లాస్టిక్ నీళ్ల డబ్బాను ఉపయోగించి..త కోబ్రాను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ పాము ఈ సమయంలో పడగవిప్పి వారిపై దాడి చేయడం మీరు గమనించవచ్చు.. నిపుణుడు ఏమాత్రం ఆ పాముకు భయపడకుండా డబ్బాను ఆ పాము తలభాగం వైపు మళ్ళించి.. లోపలికి పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలా కొద్దిసేపు ప్రయత్నించి చివరికి ఆ పాము తలభాగాన్ని అందులో ఉంచి.. బంధించేసేసాడు..

Also Read: Old Woman Video: పాపం.. 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు తిప్పలు.. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

అయితే, ఈ దృశ్యాలను చూసేందుకు స్థానికులు అక్కడికి పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు.. ఆ పామును బంధిస్తున్న సమయంలో స్థానికులంతా భయాందోళన చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా పట్టుకున్న పామును వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలి పెట్టేందుకు తీసుకెళ్లారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.. లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం.. కాబట్టి ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్న వారు మాత్రమే ఇలాంటి పాములను పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది..

Also Read: Old Woman Video: పాపం.. 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు తిప్పలు.. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Ketu TransitKetu transit effectKetu Transit zodiacKetu Transit NewsKetu Transit 2026

Trending News