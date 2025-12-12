Rahu Mercury Effect: రాహువు, బుధుడి సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి ఆపారమైన ధన లాభాలు!

Rahu Mercury conjunction Effect On Zodiac Telugu News: కొత్త సంవత్సరం త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే ఈ ఏడాదిలో తమకు ఎలా ఉంటుందో అని తెలుసుకోవాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులను సంప్రదిస్తూ ఉంటారు. మరి కొంతమంది సోషల్ మీడియాని కూడా వినియోగించుకొని.. గూగుల్ సెర్చ్ ద్వారా వారి రాశిని తెలుసుకోగలుగుతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఎన్నో అరుదైన యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాహువు బుధ గ్రహాల మధ్య ప్రత్యేక సంయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని జ్ఞానంతో పాటు విద్య, సంపద, ఆనందానికి సూచికగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఈ గ్రహం రాహువుతో కలయిక జరపబోతోంది.
బుధుడిని ఎంతో శక్తివంతమైన అద్భుతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అలాగే గ్రహాలకు రాకుమారుడుగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటి ఈ గ్రహం 18 ఏళ్ల తర్వాత రాహువుతో సంయోగం జరపబోతోంది. దీని కారణంగా ఉద్యోగంతో పాటు సంపాదన, ప్రతిష్టలకు సంబంధించిన విషయాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు రాహువు బుధుడి సంయోగం కొన్ని రాశుల వారిని కోటీశ్వరులను కూడా చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు మారబోతున్నాయి. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏయే రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
మకర రాశి
రాహువు బుధ గ్రహాల సంయోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో చిక్కుకున్న డబ్బులు మొత్తం పూర్తిగా తిరిగి వస్తాయి.. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన రోజులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు మకర రాశి వారికి ఊహించని లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వీరికి ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి
రాహు, బుధుడి సంయోగం కారణంగా మేషరాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి 11వ స్థానంలో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. ఈ కారణంగా ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వ్యక్తులకు ఇది మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో అద్భుతమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. దీంతోపాటు కొన్ని రకాల పనులు చేయడం వల్ల మంచి లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వృషభ రాశి
రాహువు బుధుడి సంయోగం వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా సానుకూలంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి కార్యాలయాల్లో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. విద్యాభ్యాసం చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీతం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వృషభ రాశి వారు పనుల్లో పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
