Elephant Attacks On Car Video: వామ్మో.. టోల్ ప్లాజా వద్ద ఏనుగు బీభత్సం.. కారుపై తొండంతో దాడి చేస్తూ... ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Dehradun toll plaza elephant video: డెహ్రడూన్ టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఏనుగు అడవుల్లో నుంచి బైటకు వచ్చింది. అక్కడున్న కారుపై తన తొండంతో దాడికి దిగింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:59 PM IST
  • టోల్ ప్లాజా వద్ద ఏనుగు హల్ చల్..
  • వీడియో వైరల్..

Elephant Attacks On Car Video: వామ్మో.. టోల్ ప్లాజా వద్ద ఏనుగు బీభత్సం.. కారుపై తొండంతో దాడి చేస్తూ... ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Elephant attacks car near toll plaza on Dehradun video: ఉత్తరాఖండ్ లో కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కుండపోతగా కురుస్తున్న వానల వల్ల సామాన్య జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పటికే ఉత్తరఖండ్ లో పలు ప్రాంతాల్లో సంభవించిన వరదల్లో అనేక మంది కొట్టుకుని పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు చోట్ల భారీగా కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి.

 

అంతే కాకుండా.. పలుచోట్ల టూరిస్టులు వరద ప్రభావంలో గల్లంతయ్యారు. సీఎం ఆదేశాలతో.. అధికారులు రంగంలోకి దిగి మరీ సహాయక చర్యలు చేపట్టిరు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు, ఐటీబీపీ దళాలు రంగంలోకి దిగి మరీ సహయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో  ఉత్తరాఖండ్లోని.. డెహ్రాడూన్-హరిద్వార్ హైవేలోని టోల్ ప్లాజా దగ్గర రద్దీగా ఉండే రోడ్డు దగ్గర అడవుల్లో నుంచి ఒక  భారీ ఏనుగు బైటకు వచ్చింది.

వెంటనే అది ఒక కారుపై దాడి చేసింది. దాని అద్దాల్ని ధ్వంసం చేసింది. వెంటనే డ్రైవర్ చాకచక్యంగా ఆ కారును అక్కడి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

కొంత సేపు కారుపై దాడి చేసిన ఏనుగు.. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి తిరిగి అడవుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. అక్కడున్న ఇతర టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది ఏనుగును చూసి కార్లను దూరంగా తీసుకెళ్లారు.

కారుపై ఏనుగు దాడి చేసిన ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

 

UttarakhandElephant attacks on carElephant smashes car window with trunkDehradun toll plaza videoelephant tries to crush car on in Uttarakhand

