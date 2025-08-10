Elephant Attacks On Car Video: వామ్మో.. టోల్ ప్లాజా వద్ద ఏనుగు బీభత్సం.. కారుపై తొండంతో దాడి చేస్తూ... ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Elephant attacks car near toll plaza on Dehradun video: ఉత్తరాఖండ్ లో కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కుండపోతగా కురుస్తున్న వానల వల్ల సామాన్య జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పటికే ఉత్తరఖండ్ లో పలు ప్రాంతాల్లో సంభవించిన వరదల్లో అనేక మంది కొట్టుకుని పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు చోట్ల భారీగా కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి.
ఉత్తరాఖండ్లోని టోల్ ప్లాజా వద్ద బీభత్సం సృష్టించిన ఏనుగు.
టోల్ ప్లాజా వద్ద క్యూ లైన్లో ఉన్న వాహనాలపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది.
ఈ క్రమంలో కారు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు.
ఈ ఘటన డెహ్రాడూన్-హరిద్వార్ హైవేలోని లచ్చివాలా టోల్ ప్లాజా వద్ద జరిగింది pic.twitter.com/wAAGrwvDQL
— greatandhra (@greatandhranews) August 10, 2025
అంతే కాకుండా.. పలుచోట్ల టూరిస్టులు వరద ప్రభావంలో గల్లంతయ్యారు. సీఎం ఆదేశాలతో.. అధికారులు రంగంలోకి దిగి మరీ సహాయక చర్యలు చేపట్టిరు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు, ఐటీబీపీ దళాలు రంగంలోకి దిగి మరీ సహయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్లోని.. డెహ్రాడూన్-హరిద్వార్ హైవేలోని టోల్ ప్లాజా దగ్గర రద్దీగా ఉండే రోడ్డు దగ్గర అడవుల్లో నుంచి ఒక భారీ ఏనుగు బైటకు వచ్చింది.
వెంటనే అది ఒక కారుపై దాడి చేసింది. దాని అద్దాల్ని ధ్వంసం చేసింది. వెంటనే డ్రైవర్ చాకచక్యంగా ఆ కారును అక్కడి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
కొంత సేపు కారుపై దాడి చేసిన ఏనుగు.. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి తిరిగి అడవుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. అక్కడున్న ఇతర టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది ఏనుగును చూసి కార్లను దూరంగా తీసుకెళ్లారు.
Read more: Teen Girl Romance Video: ఇదెక్కడి అరాచకం భయ్యా.. ఒకేసారి ఇద్దరమ్మాయిలతో ముద్దులు, హగ్ లు.. వీడియో ఇదే..
కారుపై ఏనుగు దాడి చేసిన ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook