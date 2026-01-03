English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Elephant Video: నా బిడ్డ జోలికే వస్తావా..?.. మొసలిని గాల్లో ఎగరేసి కొట్టిన ఏనుగు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Elephant Video: నా బిడ్డ జోలికే వస్తావా..?.. మొసలిని గాల్లో ఎగరేసి కొట్టిన ఏనుగు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Elephant attacks on crocodile: నీళ్లు తాగడానికి వచ్చిన చిన్న ఏనుగు పిల్లపై మొసలిదాడి చేసింది. నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇంతలో తల్లి ఏనుగు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. అది మొసలిపై తన ప్రతాపం చూపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 3, 2026, 02:59 PM IST
  • అడవిలో మొసలి వర్సెస్ ఏనుగు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Jio 365 Days Plan: జియో కస్టమర్లకు న్యూఇయర్ ఆఫర్..రోజుకు రూ.10కే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్..
7
Jio Recharge Plan
Jio 365 Days Plan: జియో కస్టమర్లకు న్యూఇయర్ ఆఫర్..రోజుకు రూ.10కే అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఇంటర్నెట్..
Real Estate vs Gold vs silver: ఈ కొత్త ఏడాది 2026లో భూమి కొనాలా? బంగారం లేదా వెండి కొనాలా? ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ..?
6
Gold prices
Real Estate vs Gold vs silver: ఈ కొత్త ఏడాది 2026లో భూమి కొనాలా? బంగారం లేదా వెండి కొనాలా? ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ..?
Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!
5
IPL 2026
Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!
Jupiter Transit: బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Guru Transit
Jupiter Transit: బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Elephant Video: నా బిడ్డ జోలికే వస్తావా..?.. మొసలిని గాల్లో ఎగరేసి కొట్టిన ఏనుగు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Elephant attacks on crocodile near small pond video: తల్లి ప్రేమ ఎంతో గొప్పదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తన పిల్లల కోసం తల్లి ఎలాంటి త్యాగాలకైన, ఎంతవరకైన పోరాడుతుంది. నోరు ఉన్న మనుషులే కాదు.. నోరులేని మూగజీవాల్లో కూడా తల్లి ప్రేమ అంతే ఉంటుంది. కొన్ని మూగ జీవాల సంతానం జోలికి వెళ్తే అవి బీభత్సంగా దాడి చేస్తాయి. తమ కన్నా రెండు, మూడు రెట్లు పెద్దగా ఉన్న జీవులపై కూడా దాడులు చేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా మనం చూస్తునే ఉంటాం. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కొతులు, శునకాలు, ఆవులు మొదలైన జీవులు వాటి సంతానంజోలికి వెళ్తే అవి దాడులు చేస్తాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం ఒక భారీ ఏనుగు తన పిల్ల ఏనుగు జోలికి వచ్చిన మొసలికి చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

భారీ ఏనుగు, దాని గున్న ఏనుగు పిల్లలు అడవిలోఉన్న మడుగులో నీళ్లు తాగేందుకు వచ్చాయి. అప్పటికే నీళ్లలో మొసలి దాగి ఉంది. అది గున్న ఏనుగు దగ్గరకు వెళ్లి దాని తొండం పట్టుకుని నీళ్లలోకి లాగేయడానికి ప్రయత్నించింది.

ఇంతలో కొంచెం దూరంలో  ఉన్న తల్లి ఏనుగు దాన్ని గమనించింది. వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తన తొండంతో మొసలిని బలంగా పట్టుకుని కోపంతో గాల్లో ఎగిరేసింది. దీంతో పాపం.. మొసలి చూస్తుంగానే గాల్లో ఎగిరి ధబేల్ అని కింద బొక్క బొర్ల పడింది. అప్పటికే తల్లి ఏనుగు తన పిల్ల ఏనుగుతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

Read more: Snake Romance Video: వామ్మో.. ఇటుక పాన్పు మీద రెండు నాగుపాముల రొమాన్స్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఈ ఘటనను ఎవరో దూరం నుంచి రికార్డు చేశారు. దీంతో ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. అయితే.. తన పిల్ల జోలికివస్తే ఏ తల్లైన ఇలానే రియాక్ట్ అవుతారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

ElephantCrocodileElephant attackVideo ViralElephant vs Crocodile

Trending News