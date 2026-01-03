Elephant Video: నా బిడ్డ జోలికే వస్తావా..?.. మొసలిని గాల్లో ఎగరేసి కొట్టిన ఏనుగు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Elephant attacks on crocodile near small pond video: తల్లి ప్రేమ ఎంతో గొప్పదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తన పిల్లల కోసం తల్లి ఎలాంటి త్యాగాలకైన, ఎంతవరకైన పోరాడుతుంది. నోరు ఉన్న మనుషులే కాదు.. నోరులేని మూగజీవాల్లో కూడా తల్లి ప్రేమ అంతే ఉంటుంది. కొన్ని మూగ జీవాల సంతానం జోలికి వెళ్తే అవి బీభత్సంగా దాడి చేస్తాయి. తమ కన్నా రెండు, మూడు రెట్లు పెద్దగా ఉన్న జీవులపై కూడా దాడులు చేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా మనం చూస్తునే ఉంటాం. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కొతులు, శునకాలు, ఆవులు మొదలైన జీవులు వాటి సంతానంజోలికి వెళ్తే అవి దాడులు చేస్తాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం ఒక భారీ ఏనుగు తన పిల్ల ఏనుగు జోలికి వచ్చిన మొసలికి చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
భారీ ఏనుగు, దాని గున్న ఏనుగు పిల్లలు అడవిలోఉన్న మడుగులో నీళ్లు తాగేందుకు వచ్చాయి. అప్పటికే నీళ్లలో మొసలి దాగి ఉంది. అది గున్న ఏనుగు దగ్గరకు వెళ్లి దాని తొండం పట్టుకుని నీళ్లలోకి లాగేయడానికి ప్రయత్నించింది.
ఇంతలో కొంచెం దూరంలో ఉన్న తల్లి ఏనుగు దాన్ని గమనించింది. వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తన తొండంతో మొసలిని బలంగా పట్టుకుని కోపంతో గాల్లో ఎగిరేసింది. దీంతో పాపం.. మొసలి చూస్తుంగానే గాల్లో ఎగిరి ధబేల్ అని కింద బొక్క బొర్ల పడింది. అప్పటికే తల్లి ఏనుగు తన పిల్ల ఏనుగుతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
ఈ ఘటనను ఎవరో దూరం నుంచి రికార్డు చేశారు. దీంతో ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. అయితే.. తన పిల్ల జోలికివస్తే ఏ తల్లైన ఇలానే రియాక్ట్ అవుతారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
