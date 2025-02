Elephants Attack video: ఆలయం ఉత్సవాలలో ఏనుగుల బీభత్సం.. జనాలను తొండంతో ఎత్తిపడేసిన గజరాజులు.. వీడియో వైరల్..

Elephants attacks in kerala temple video viral: సాధారణంగా ఉత్సవాలలో, దేవుడి కార్యక్రమాలలో ఏనుగులను తీసుకొస్తుంటారు. వీటిని అందంగా అలంకరణ చేసి.. ఉత్సవ విగ్రహాలను ఏనుగులపై పెట్టి ఊరేగిస్తుంటారు. అంతే కాకుండా.. ఏనుగుల మీద దేవుళ్లను పెట్టి.. తొండంతో భక్తుల్ని ఆశీర్వాదం ఇచ్చేలా మావాటి వాళ్లు చేస్తుంటారు. ఏనుగుల పక్కన మావటివాళ్లు ఉంటూ వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంటారు.

అయితే.. కొన్నిసార్లు ఏనుగుల దగ్గరకు కొంత మంది ఫోటోల కోసం వెళ్తుంటారు. మరికొందరు టపాసులు కాలుస్తుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాలలో ఏనుగులు కోపంతో రెచ్చిపోతుంటాయి. అవి అదుపుతప్పి దాడులు సైతం చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒకషాకింగ్ ఘటన వైరల్గా మారింది. దీనిలో కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లా కోయిలండిలో విషాదం నెలకొంది. మణక్కులంగర భగవతి గుడిలో ఉత్సవాల సందర్భంగా పీతాంబరం, గోకుల్ అనే రెండు ఏనుగుల్ని తీసుకొచ్చారు. అయితే.. అక్కడ ఉత్సవాలలో కొంత మంది యువట టపాసులు కాల్చారు.

#Kerala: Officials of the Manakulangara temple in Koyilandy have denied claims that firecrackers triggered the elephant rampage that led to the deaths of three people during the temple festival.

They asserted that the firecrackers were burst far from where the elephants were… pic.twitter.com/fyz8ZJON2O

