Elephant Video: అయ్యో పాపం.. కొండపై నుంచి రోడ్డు మీద జారీ పడ్డ భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్...

Elephant fells on car from hills video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బొలేడు వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి.కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటేఫన్నీగా నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటే, మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. నెటిజన్లు కూడా వైరల్ వీడియోలను ఎక్కువగా చూస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో జంతువుల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారాయి. దీనిలో ముఖ్యంగా పాములు, చిరుతలు, ఏనుగులు మొదలైన జంతువుల వీడియోలు బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి. అడవిలో జంతువులు దట్టమైన చెట్లలో ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అవి అడవుల అంచుల దగ్గరకు వస్తాయి. దీంతో ప్రమాదంలో పడతాయి.
అచ్చం ఇలాంటి ప్రమాదంలో ఒక ఏనుగు పడింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఒక అడవిలో భారీ ఏనుగు బైటకు వచ్చింది. అది అడవి అంచుల దగ్గరకు వచ్చింది. పాపం.. అది బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయి అంత ఎత్తులో నుంచి రోడ్డుపైన పడింది. దీంతో ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న కారుపై ఏనుగుపడింది. మరీ ఆ కారు సమయంకు అక్కడకు రావడంతో ఏనుగు పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడినట్లైంది.
ఒకవేళ ఏనుగు అంత బరువుతో నేరుగా రోడ్డుమీద పడి ఉంటే.. దానికి బాగా దెబ్బలుతగిలేవి. ఏనుగు శరీరమంత రక్తపు గాయాలతో నిండిపోయేవి. కానీ మధ్యలో కారు రావడం వల్ల కారుపై పడి అది దొర్లుకుంటూ చెట్లలోకి వెళ్లిపడింది. పాపం.. అయిన కూడా ఏనుగు చెట్లలో పడ్డాక లేవటానికి ట్రైచేసింది.
ఈ అనుకొని ఘటనను ఒక టూరిస్టు కొండపై నుంచి వీడియో తీస్తుండగా అది అతని మొబైల్ లో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పాపం.. ఏనుగుకు ఏమైందో అని బాధపడుతున్నారు. మరికొంత మంది అసలు ఇది నిజమైన వీడియోనా.. అని డౌటానుమానం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.