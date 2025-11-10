English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Elephant Runs Video: ఓర్నాయనో.. పులిని పట్టుకుందామని వచ్చి రోడ్డు మీద పరుగులు పెట్టిన భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant Runs Video: ఓర్నాయనో.. పులిని పట్టుకుందామని వచ్చి రోడ్డు మీద పరుగులు పెట్టిన భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant hulchul in gundlupet town:  పులిని పట్టుకునేందుకు వచ్చిన ఏనుగు కంట్రోల్ తప్పడంతో అందరు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. రోడ్డుమీద ఏనుగు కాసేపు రచ్చ  చేసింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 10, 2025, 01:02 PM IST
  • కర్ణాటకలో ఏనుగు హల్ చల్..
  • వీడియో వైరల్..

Elephant Runs Video: ఓర్నాయనో.. పులిని పట్టుకుందామని వచ్చి రోడ్డు మీద పరుగులు పెట్టిన భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant runs on main road in gundlupet Karnataka during tiger search operation video:  సాధారణంగా అడవులకు, కొండ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా  ఉన్న ప్రదేశాల్లో తరచుగా చిరుతలు, పాములు, పులులు వస్తుంటాయి. క్రూర జంతువుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి రాత్రిపూట ఎక్కువగా వస్తుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం . ఇవి రాత్రిపూట సంచారం చేస్తు పొరపాటున వాటికి మనుషులు చిక్కితే నోట కర్చుకుని లాక్కెళ్లిపోతాయి.

దీని కోసం ఫారెస్ట్ సిబ్బంది కొన్నిసార్లు భారీఏనుగులతో ఆపరేషన్ లు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో జనావాసాల్లోకి వచ్చిన పులిని పట్టుకునేందుకు అధికారులు ఏనుగును రంగంలోకి దించారు. కానీ అదే కంట్రోల్ తప్పింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

 

 కర్ణాటకలోని గుండ్లు పేటలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక పులి జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. వెంటనే సమాచారం కాస్త ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి చేరింది. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. పులిని మరల అడవిలో పంపిద్దామని ఏనుగును అక్కడకు తీసుకొచ్చారు. ఏనుగు అక్కడకు వచ్చింది.

ఇంతలో అక్కడ కొన్ని లైటింగ్ పురుగులు ఏనుగును కళ్లలోకి పోయి దాన్ని కుట్టడంతో అది విలవిల్లాడిపోయి పరుగులు పెట్టింది.  మావటి వ్యక్తిని కూడా కింద పడేసి ఏనుగు అక్కడి నుంచి పారిపోయింది.

Read more: Tiger Attacks Video: మనిషిని లాక్కెళ్లిన పెద్ద పులి..?.. నెట్టింట మరోట్విస్ట్.. షాకింగ్ వీడియో..

మొత్తంగా ఏనుగు  రోడ్డు మీద పరుగెత్తుకుంటూ అక్కడివారికి చుక్కలు చూపించింది. దీంతో  అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సైతం మరల ఏనుగును మచ్చిక చేసుకునేందుకు దాని వెంటన పరుగులు పెట్టారు. కొన్ని గంటల పాటు చుక్కలు చూపించిన ఏనుగు మరల అధికారులకు చిక్కింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

