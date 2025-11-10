Elephant Runs Video: ఓర్నాయనో.. పులిని పట్టుకుందామని వచ్చి రోడ్డు మీద పరుగులు పెట్టిన భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant runs on main road in gundlupet Karnataka during tiger search operation video: సాధారణంగా అడవులకు, కొండ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో తరచుగా చిరుతలు, పాములు, పులులు వస్తుంటాయి. క్రూర జంతువుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి రాత్రిపూట ఎక్కువగా వస్తుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం . ఇవి రాత్రిపూట సంచారం చేస్తు పొరపాటున వాటికి మనుషులు చిక్కితే నోట కర్చుకుని లాక్కెళ్లిపోతాయి.
దీని కోసం ఫారెస్ట్ సిబ్బంది కొన్నిసార్లు భారీఏనుగులతో ఆపరేషన్ లు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో జనావాసాల్లోకి వచ్చిన పులిని పట్టుకునేందుకు అధికారులు ఏనుగును రంగంలోకి దించారు. కానీ అదే కంట్రోల్ తప్పింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
"Jumbo" Panic in Gundlupet. Elephant brought in for tiger combing ops runs amok on the main road, passing through the bus stand & police station, fortunately no one hurt. Forest officials are trying to trace the jumbo that is said to have lost its way after an insect attack. pic.twitter.com/0TZLYULGxy
— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) November 7, 2025
కర్ణాటకలోని గుండ్లు పేటలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక పులి జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. వెంటనే సమాచారం కాస్త ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి చేరింది. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. పులిని మరల అడవిలో పంపిద్దామని ఏనుగును అక్కడకు తీసుకొచ్చారు. ఏనుగు అక్కడకు వచ్చింది.
ఇంతలో అక్కడ కొన్ని లైటింగ్ పురుగులు ఏనుగును కళ్లలోకి పోయి దాన్ని కుట్టడంతో అది విలవిల్లాడిపోయి పరుగులు పెట్టింది. మావటి వ్యక్తిని కూడా కింద పడేసి ఏనుగు అక్కడి నుంచి పారిపోయింది.
మొత్తంగా ఏనుగు రోడ్డు మీద పరుగెత్తుకుంటూ అక్కడివారికి చుక్కలు చూపించింది. దీంతో అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సైతం మరల ఏనుగును మచ్చిక చేసుకునేందుకు దాని వెంటన పరుగులు పెట్టారు. కొన్ని గంటల పాటు చుక్కలు చూపించిన ఏనుగు మరల అధికారులకు చిక్కింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
