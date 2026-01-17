Elephant Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. నడి రోడ్డు మీద మనిషిపై కూర్చున్న భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant sits on man on middle of road ai video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటే, మరికొన్ని వీడియోలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగాను ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో జంతులు వీడియోలు ఇటీవల బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. పాములు,ఏనుగులు, చిరుతలు మొదలైన వాటి వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్ లు కూడా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీఏనుగు నడి రోడ్డు మీద హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఒక భారీ ఏనుగు నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చి నానా హంగామా చేసింది. అది రోడ్డు మీద ఒక వ్యక్తిని కిందకు తోసేసి దాని మీద ఏం చక్కా కూర్చుంది. పాపం..అతను ఏనుగు నుంచి తప్పించుకుందామని చూసిన సాధ్యపడటంలేదు. చుట్టు ఉన్న వారు ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.
అయితే.. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అది ఏఐ వీడియో. ఇటీవల ఏఐ వీడియోలు కూడా బాగా ట్రెండ్ లో ఉంటున్నాయి. ఇవి అచ్చం నిజమైన వీడియోల్లా ఉంటున్నాయి. అసలైతే నిజమైన ఏనుగు అంత మంది జనాల మధ్యలోకి రాదు. ఒకవేళ వచ్చిన కూడా అది ఇంత కూల్ గా ఒకరిపై దాడి చేసి ఇంత ప్రశాంతంగా కూర్చుండదు. అది తన తుండంతో దాడి చేసి, కాలి కింద వేసి నలిపేస్తుంది, కానీ కూల్ గా కూర్చొదు. దీన్ని బట్టి అది ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియో అని స్పష్టంగా అర్థమౌతుంది.
కానీ ఇది తెలియని కొంత మంది మాత్రం పాపం.. అది నిజమైన ఏనుగు అని కూడా ఈ వీడియోను ఆశ్చర్యకరంగా చూస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన కొంత మంది నెటిజన్లు నిజమనుకొని షాక్ అవుతున్నారు.