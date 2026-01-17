English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Elephant Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. నడి రోడ్డు మీద మనిషిపై కూర్చున్న భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. నడి రోడ్డు మీద మనిషిపై కూర్చున్న భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant sits on man video: రోడ్డు మీద భారీ ఏనుగు ఒక వ్యక్తిపైదాడి చేసి ఊపిరాడకుండా కూర్చుంది. దీంతో ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:13 PM IST
  • వ్యక్తిపై కూర్చున్న ఏనుగు..
  • ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్లు..

Elephant Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. నడి రోడ్డు మీద మనిషిపై కూర్చున్న భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant sits on man on middle of road ai video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటే, మరికొన్ని వీడియోలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగాను ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో జంతులు వీడియోలు ఇటీవల బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. పాములు,ఏనుగులు, చిరుతలు మొదలైన వాటి వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్ లు కూడా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీఏనుగు నడి రోడ్డు మీద హల్ చల్  చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

A post shared by Pankaj Sah (@pankajsah78)

ఒక భారీ ఏనుగు నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చి నానా హంగామా చేసింది. అది రోడ్డు మీద ఒక వ్యక్తిని కిందకు తోసేసి దాని మీద ఏం చక్కా కూర్చుంది. పాపం..అతను ఏనుగు నుంచి తప్పించుకుందామని చూసిన సాధ్యపడటంలేదు. చుట్టు ఉన్న వారు ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.

అయితే.. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అది ఏఐ వీడియో. ఇటీవల ఏఐ వీడియోలు కూడా బాగా ట్రెండ్ లో ఉంటున్నాయి. ఇవి అచ్చం నిజమైన వీడియోల్లా ఉంటున్నాయి.  అసలైతే నిజమైన ఏనుగు అంత మంది జనాల మధ్యలోకి రాదు. ఒకవేళ వచ్చిన కూడా అది ఇంత కూల్ గా ఒకరిపై దాడి చేసి ఇంత ప్రశాంతంగా కూర్చుండదు. అది తన తుండంతో దాడి చేసి, కాలి కింద వేసి నలిపేస్తుంది, కానీ కూల్ గా కూర్చొదు. దీన్ని బట్టి అది ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియో అని స్పష్టంగా అర్థమౌతుంది.

Read more: Video Viral: నాగుపామును పిసికేస్తా అంటూ ఫోజులు.!. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

కానీ ఇది తెలియని కొంత మంది మాత్రం పాపం.. అది నిజమైన ఏనుగు అని కూడా ఈ వీడియోను ఆశ్చర్యకరంగా చూస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన కొంత మంది నెటిజన్లు నిజమనుకొని షాక్ అవుతున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

