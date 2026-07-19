Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Video Viral: బిడ్డ కోసం రా సామి.. జేసీబీతో ఏనుగు ఫైటింగ్ వీడియో వెనకాల అసలు స్టోరీ ఇదే..

Video Viral: బిడ్డ కోసం రా సామి.. జేసీబీతో ఏనుగు ఫైటింగ్ వీడియో వెనకాల అసలు స్టోరీ ఇదే..

Elephant fight with jcb: జేసీబీతో ఏనుగు ఫైటింగ్ కు దిగిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. చాలా మంది పర్యావరణం కోసం ఏనుగు జేసీబీతో నువ్వా నేనా అన్నట్లు గొడవకు దిగిందని తెగ ప్రచారం చేశారు. అయితే పాపాం.. ఏనుగు తన బిడ్డ లోతైన గుంతలో పడిపోయింది. పైకి రాలేక ఇబ్బందులు పడుతుంది. ఇంతలో అక్కడకు చుట్టుపక్కల వారు చేరుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:38 PM IST
Video Viral: బిడ్డ కోసం రా సామి.. జేసీబీతో ఏనుగు ఫైటింగ్ వీడియో వెనకాల అసలు స్టోరీ ఇదే..
Image Credit: assamelephantvsjcbfight

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: బిడ్డ కోసం రా సామి.. జేసీబీతో ఏనుగు ఫైటింగ్ వీడియో వెనకాల అసలు స్టోరీ ఇదే..
Assam7 min ago
2
KSRTC Fight9 min ago
3
lowest Place of World17 min ago
4
Punit Goenka43 min ago
5
Kadapa49 min ago