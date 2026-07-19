/Video Viral: బిడ్డ కోసం రా సామి.. జేసీబీతో ఏనుగు ఫైటింగ్ వీడియో వెనకాల అసలు స్టోరీ ఇదే..

Elephant stands against JCB video: సాధారణంగా తల్లిని మించిన దైవంలేదని చెప్తారు. మనుషులకే కాదు.. నోరులేని జీవాలు సైతం తమ బిడ్డల జోలికి ఎవరైన వెళ్తే చీల్చి చెండాడుతాయి. పెద్ద పెద్ద క్రూర జంతువులతో సైతం సాధు జంతువులు తమ జోలికి వస్తే పొరాటంకు దిగుతాయి. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ ఏనుగు, జేసీబీతో తన తొండంతో గొడవలకు దిగిన వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పర్యావరణం కోసం ఏనుగు జేసీబీతో ఫైటింగ్ దిగిందని, నోరులేని మూగ జీవి అయిన అడవి కోసం తన వంతుగా పోరాటంకు దిగిందని ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు ఈ వీడియోను రకరకాలుగా వైరల్ చేశారు.
🚨 #VIRAL | Elephant stands against JCB to protect its forest in Assam, India pic.twitter.com/2aSYenjkN3
— HDNewslive (@HDNewslive) July 16, 2026
అయితే.. ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే... ఏనుగు బిడ్డ గున్న ఏనుగు అడవిలోని లోతైన గుంతలో పడింది.ఆ తర్వాత బైటకు రాలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. తల్లి ఏనుగు తన బిడ్డను పైకి లాగేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ కుదరలేదు. ఇంతలో అక్కడున్న వారు వీటి అరుపులు విని పొలంకు వచ్చారు. దూరం నుంచి గుంతలో ఏనుగు పిల్ల ఉండటంను చూశారు. వెంటనే జేసీబీకి సమాచారం ఇచ్చారు. గున్న ఏనుగును బైటకు లాగేందుకు ప్రయత్నించారు.
కానీ ఈవిషయం తెలియని ఏనుగు మాత్రం తన బిడ్డపై దాడి చేస్తున్నారని భావించి జేసీబీతో ఫైటింగ్ కు దిగింది. వారంతా చాకచక్యంగా ఏనుగును దూరంగా వెళ్లేలా చేసి, మరో జేసీబీతో గున్న ఏనుగును బైటకు తీసేలా చేశారు. చాలా సేపు శ్రమించిన తర్వాత గున్న ఏనుగు బైటకు రావడంతో తల్లి ఏనుగు దగ్గరకు వెళ్లింది.
ఆ తర్వాత అవి రెండు కూడా అడవిలోకి వెళ్లిపోయాయి. ఈ విషయం తెలియని చాలా మంది తమకు నచ్చినట్లు కామెంట్స్ రాసి ఈ ఘటనను వైరల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఏనుగు ఒకసారి రెండు మెస్సెజ్ లు ఇచ్చింది. ఒక వైపు తల్లి ప్రేమతో అందరిలో ఆలోచింప చేసింది. మరోవైపు పర్యావరణం కాపాడటం కోసం అంటూ గొప్పగా ఆలోచనలు కలిగేలా చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
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